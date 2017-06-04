عاطف رمضان

أعرب نائب رئيس جمعية حماية المستهلك (تحت التأسيس) خالد السبيعي عن استنكاره ارتفاع سعر كرتون البيض في بعض التعاونيات إلى 12 دينارا و600 فلس، رغم أنه يباع في شبرة الخضار بـ 7 دنانير و600 فلس فقط، بفارق 5 دنانير. وطالب السبيعي في تصريح

لـ «الأنباء» الجهات المعنية بمراقبة هذا الأمر، موضحا أن سبب نزول سعر كرتون البيض من 13 دينارا إلى 7 دنانير و600 فلس، كثرة الإنتاج في موسم الصيف وقلة الطلب عليه خاصة في شهر رمضان، مقارنة بفصل الشتاء وموسم المدارس. وأضاف أنه «يجب تطبيق القانون وإلزام الشركات المنتجة للبيض بختم تاريخ الصلاحية حفاظا على سلامة وصحة المستهلكين».