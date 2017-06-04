فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال أن الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية تنسقان فيما بينهما حول الأعمال المنوطة بوزارة الأشغال في مدينة المطلاع السكنية الجديدة ومنها البنية التحتية وشبكة الطرق وذلك من خلال الاجتماعات التي تعقد بينهما بشكل دوري.

وأضاف ان وزارة الأشغال وضعت برنامجا زمنيا لعملها في المدينة الجديدة وذلك بالاتفاق مع «السكنية» من خلال مقاول الشركة الذي أوكلت إليه تنفيذ الأعمال الخاصة بالوزارة. وأشار إلى أن الأعمال التي ستنفذها «الأشغال» في المطلاع تشمل البنية التحتية وأعمال شبكة الطرق وكذلك شبكة الأمطار والصرف الصحي، مضيفا أن الإنجاز سيتم وفق البرنامج الزمني وستكون فترة التنفيذ خلال ما يقارب العام ونصف العام.