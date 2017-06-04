فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول بـــوزارة الـخدمات أن الوزارة بصدد إجراء حركة تنقلات فيها تشمل نحو 45 موظفا في قطاعات خدمات المشتركين والبريد والشؤون الإدارية لسد الشواغر فيها، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف أن الكشوفات الخاصة بهؤلاء الموظفين جاهزة وفي طور اعتمادها النهائي خلال الأيام المقبلة، مبينا أنها تضم عددا من المديرين والمراقبين، منهم 7 مراقبين يعملون في مقاسم مختلفة. من جانب آخر لا تزال وزارة الخدمات بانتظار مجلس الوزراء لحسم منصب وكيل الوزارة الجديد، خلفا للوكيل السابق م.حميد القطان الذي تمت إحالته للتقاعد.