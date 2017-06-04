قامت محافظة حولي بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي بتوزيع وجبات الإفطار الرمضانية بحديقة محافظة حولي يوميا مع بداية شهر رمضان المبارك في إطار دور المحافظة المجتمعي.



وأكدت المحافظة في بيان لها حرص محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف على المشاركة في كل المبادرات الاجتماعية خاصة الخيرية.



وأوضح البيان ان المحافظة من خلال هذه الفعاليات تسعى جاهدة الى ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية بشتى أنواعها، مشيرة في الوقت ذاته إلى ان العمل الخيري سمة كويتية بامتياز، تسعي جاهدة إلى تقديم كافة المساعدات إلى المحتاجين في كافة أنحاء العالم، لاسيما سعي المواطنين إلى التسابق الى العمل الخيري وخاصة في شهر رمضان.