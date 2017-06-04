دعت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة جميع المواطنين والطلبة الكويتيين المتواجدين في العاصمة البريطانية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بتعليمات الشرطة البريطانية.

وطالبت السفارة في بيان مساء السبت، المواطنين في حال حدوث طارئ لا سمح الله بالاتصال بالسفارة على الرقم: 004475903400 ويأتي هذا التحذير عقب إعلان الشرطة البريطانية مساء أمس إنها تتعامل مع ثلاثة حوادث أمنية بعد عملية دهس للمارة على جسر لندن وسط العاصمة وحادثين آخرين في منطقتين قريبتين تضمن أحدهما عملية طعن.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت في وقت سابق مقتل "اكثر من شخص" وجرح آخرين في عملية الدهس فوق جسر لندن وسط العاصمة وان حادثاً ثانياً وقع في منطقة (بارا ماركيت) وقال شهود عيان انه عملية طعن عشوائية تلاه حادث ثالث في منطقة (فوكسهول) لم تعط أي تفاصيل عنه.