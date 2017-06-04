أكدت الشرطة البريطانية اليوم الأحد، مقتل سبعة أشخاص وثلاثة من منفذي الهجمات التي وقعت وسط لندن الليلة الماضية.

وذكر مساعد محافظ شرطة لندن وقائد وحدة مكافحة الإرهاب، مارك راولي، في بيان صحافي، إن الهجمات التي بدأت بعملية دهس بشاحنة صغيرة فوق جسر لندن ثم طعن بمنطقة (بارا ماركيت) المجاورة خلفت عشرين جريحاً من ضمنهم شرطي حالته حرجة.

وأوضح أن رجال الشرطة قتلوا ثلاثة من المهاجمين الذين شوهدوا وهم يقومون بطعن المارة بشكل عشوائي بعد أن قفزوا من الشاحنة في منطقة (بارا ماركيت)، مضيفا ان المهاجمين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة لكنه تبين فيما بعد إنها غير حقيقية.

واكد راولي ان اجهزة الامن تتعامل مع الحادث على انه "عمل إرهابي" وستتولى وحدة مكافحة الارهاب التحقيقات المتعلقة به مبينا انه تقرر تعزيز اجراءات الامن في العاصمة لندن ابتداء من اليوم.

يذكر ان هذا هو الاعتداء الثالث الذي تتعرض له بريطانيا والثاني في لندن منذ شهر مارس الماضي الذي شهد مقتل خمسة اشخاص في عملية دهس بسيارة فوق جسر (ويستمنسر) من ضمنهم شرطي طعنه منفذ الاعتداء أمام مبنى البرلمان.

وفي 22 مايو الماضي فجر الانتحاري سلمان عبيدي عبوة ناسفة امام احد مخارج قاعة (ارينا) وسط مدينة مانشستر ما تسبب في قتل 22 شخصا وجرح 66 آخرين.