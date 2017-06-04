بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ببرقيتي تعزية إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة وإلى تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة عبر فيهما سموه عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للهجومين الإرهابيين اللذين وقعا على جسر لندن وفي أحد الأسواق القريبة منه وأسفرا عن سقوط عدد من الضحايا وعشرات من المصابين، مجددا سموه موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء الآمنين والتي تتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية ووقوفها إلى جانب المملكة المتحدة الصديقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيرا سموه إلى موقف دولة الكويت الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وسعيها مع المجتمع الدولي للقضاء عليه وتحفيف منابعه، كما ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا راجيا لهم الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة وإلى سعادة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا على جسر لندن وفي أحد الأسواق القريبة منه مؤكدا إدانة واستنكار دولة الكويت لهذه الأعمال الإرهابية راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.