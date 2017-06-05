صاحب السمو أعرب عن ثقته التامة بقدرة الجيش وجاهزيته لمواجهة كل الأحوال والظروف

الحرس كان ولا يزال عضيداً وسنداً للقطاعات الأمنية والعسكرية

المنطقة تمر بظروف دقيقة ومخاطر جسيمة تتطلب المزيد من اليقظة والحذر

لن نتوانى في التزود بأحدث أنواع العتاد والأجهزة المتطورة وتوفير الدورات والتدريبات لرفع القدرات وضمان الجاهزية

ما يبعث على الفخر والاعتزاز ما تشهده مختلف قطاعات الجيش الكويتي من تقدم بارز في كفاءتها ودفاعاتها القتالية

لن نتوانى مطلقاً في توفير التجهيزات العسكرية الحديثة من مختلف الأسلحة والعتاد

افتتاح كلية أحمد الجابر الجوية بقاعدة علي السالم الجوية سيسهم في إعداد الطيارين والمهندسين ذوي الكفاءة

قواتنا المسلحة هي الدرع الحصينة ضد كل من يريد شراً بنا وبشعبنا

الخضر: قواتنا المسلحة ماضية في تعزيز قدراتها التسليحية والتدريبية وزيادة القوى البشرية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية

مستمرون بكل ما أوتينا من قوة لتقديم أرواحنا فداء للوطن الغالي والتضحية من أجله دفاعاً عن أمنه واستقلاله داخل وخارج البلاد

نبارك لأنفسنا حصول الكويت على عضوية مجلس الأمن لعامي ٢٠١٨ - ٢٠١٩

جهود مقدرة لسمو الشيخ سالم العلي والشيخ مشعل الأحمد في تطوير ورفع كفاءة منتسبي الحرس

الرفاعي: الحرس أصبح مؤسسة حضارية على درجة عالية من الكفاءة العسكرية والقدرة على تنفيذ المهام الوطنية

العدالة والشفافية أساسا قبول الكوادر الكويتية في الحرس بتوجيهات مباشرة من قادته

مواكبة أحدث سبل التطور الإداري للوصول بالكويت إلى دولة إلكترونية وتنفيذ مشروع «مكتب بلا أوراق»



قام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مساء امس الاول وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بزيارة الى نادي ضباط الجيش الكويتي.

وكان في استقبال سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع جسار عبدالرزاق الجسار وكبار القادة.

وقد ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:«بسم الله الرحمن الرحيمالأخ الشيخ محمد الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأخ جسار عبدالرزاق الجساروكيل وزارة الدفاعالأخ الفريق الركن محمد الخضررئيس الأركان العامة للجيشإخواني وأبنائي قادة وضباط وجميع منتسبي الجيشالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهجريا على عادة لقائنا السنوي فإنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقى وأخي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والإخوة المرافقين بكم في هذه الليلة من ليالي شهر رمضان المبارك لنتبادل التهاني بهذا الشهر الفضيل كما لا يفوتنا توجيه التهنئة والتحية بهذه المناسبة لجنودنا البواسل إخوانكم الذين يقفون في جبهة القتال للمشاركة في الدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركة إخوانهم في قوات التحالف للدفاع عن الشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة سائلين الباري جل وعلا أن يحفظهم بحفظه ويرعاهم بعنايته وأن يعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق، معربين عما نكنه لكم ولجميع قطاعات قواتنا المسلحة ضباطا وأفرادا من ثقة واعتبار وتقدير، فأنتم درع الوطن الحصين ضد كل من يريد شرا به وبشعبه الكريم ضارعين إلى المولى تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأن يعيده على وطننا العزيز وشعبنا الكريم وعلى المقيمين على أرضه الطيبة بوافر الخير واليمن والبركات.

إخواني وأبنائيإنكم ولا شك تدركون المهام الجسام الملقاة على عاتقكم والتي أنتم أهل لها، حيث نلتم شرف الدفاع عن الوطن الغالي والحفاظ على سلامته وهي مسؤولية كبيرة تتطلب الإخلاص والتفاني والتضحية والتآزر لأداء هذه المهام والواجبات العسكرية وإنني لعلى يقين بإدراككم للظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والمخاطر الجسيمة التي تحيط بها والتي تتطلب منكم المزيد من اليقظة والحذر وأهبة الاستعداد للدفاع عن تراب الوطن والتصدي بكل حزم وقوة لكل من يريد المساس بأمنه وسلامته.

إخواني وأبنائيإن ما يبعث على الفخر والاعتزاز ما تشهده مختلف قطاعات الجيش الكويتي من تقدم بارز في كفاءتها ودفاعاتها القتالية والتي ترتكز على الروح الوطنية العالية لمنتسبيها وعلى التجهيزات العسكرية الحديثة من مختلف الأسلحة والعتاد والمنظومات الحديثة والمتطورة التي لم ولن تتوانى الحكومة مطلقا عن توفيرها لتظل دائما مواكبة لكل تطور وجديد، مقدرين ما يبذله قادتكم في القوات المسلحة من حرص على إقامة الدورات العسكرية عالية المستوى في الداخل والخارج لإكسابكم المهارات والخبرات العسكرية المطلوبة، منتهزين هذه المناسبة للتهنئة بافتتاح كلية أحمد الجابر الجوية بقاعدة علي السالم الجوية والتي ستسهم في إعداد الطيارين والمهندسين ذوي الكفاءة ولمواكبة التطور السريع في مجال الطيران العسكري بمختلف تخصصاته.

إخواني وأبنائيإنني لعلى ثقة تامة بأنكم عند مستوى المسؤولية والجاهزية لمواجهة كل الأحوال والظروف مبتهلين إلى المولى تعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم، مستذكرين بكل الاعتزاز إخوانكم الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن ثرى الوطن الغالي، سائلين العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء.

«والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

كما ألقى رئيس الأركان العامة للجيش كلمة بهذه المناسبة جاء فيها:«بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمدسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أصحاب السمو والمعالي والسعادة.

إخواني وأبنائي منتسبو القوات المسلحة.. حضورنا الكريم.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيدي صاحب السموبالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأبنائي منتسبي الجيش الكويتي نبارك لكم يا صاحب السمو بهذا الشهر الفضيل شهر البركة والرحمة والمغفرة والعتق من النار، ونتقدم لسموكم بالشكر والتقدير على تشريفكم لنا بهذه المناسبة الكريمة وفي هذا اللقاء الأبوي لسموكم والذي نفخر به وننتظره كل عام لما نلقاه من سموكم من مشاعر أبوية واهتمام بالغ يجسد لنا محبتكم لأبنائكم العسكريين.

سيدي صاحب السمونبارك لكم ولأنفسنا حصول الكويت على عضوية مجلس الأمن بشبه إجماع لعامي 2018 و2019 وقد جاء هذا الانجاز تتويجا لرؤيتكم السديدة وحكمتكم المعهودة في السياسة الخارجية ومتناغما مع المكانة الدولية المتميزة بفضل سياستكم الحكيمة وديبلوماسيتكم الشفافة والمتوازنة ولا نغفل يا صاحب السمو الجهود الكبيرة التي بذلتموها في الجانب الإنساني على مستوى العالم أجمع واهتمامكم بالقضايا الإنسانية وسعيكم الدؤوب لتخفيف آلام الشعوب ولا عجب أن يصف سموكم العالم قائدا للإنسانية وأن الكويت مركزا إنسانيا عالميا.

سيدي صاحب السموإن البيئة الإقليمية تعاني من تحديات كبيرة وأحداث متسارعة وجرائم فظيعة ترتكب بحق الإسلام والمسلمين من قتل للأبرياء وتدمير لمقدرات الحياة وتعصف بها العديد من الصراعات والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة بأسرها ولقد كان لحكمتكم المعهودة يا صاحب السمو الدور الكبير في تجاوز العديد من تلك التحديات، كما أن حرص سموكم الدائم على التلاحم والتآخي محليا وإقليميا تجسد جليا في تجاوز العديد من الأوضاع الحرجة التي ألمت بالمنطقة ولقد أتت القمم الثلاث التي عقدت في المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى أمن واستقرار المنطقة بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة لرسم خارطة الطريق نحو غد مشرق ومنطقة تنعم بالأمن والاستقرار وتحمل هذه القمم رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المنطقة بأن هناك إجماعا واتفاقا عالميين بين العالم العربي والإسلامي والدول الصديقة على مواجهة تلك التصرفات التي تبقي المنطقة في دوامة العنف.

سيدي صاحب السموبفضل من الله عز وجل ثم بدعم سموكم فإن قواتنا المسلحة ماضية في تعزيز قدراتها التسليحية والتدريبية وزيادة القوى البشرية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات الدفاعية لتتمكن من أداء مهامها الموكلة إليها في المحافظة على سيادة البلاد وصيانة مكتسباته الوطنية.

إن قواتنا المسلحة ستكون دائما حريصة على نيل ثقتكم الغالية وعند حسن ظن الوطن بنا وبقدر تطلعات سموكم له في تحقيق الرؤية التي رسمتموها، وإنا يا صاحب السمو نؤكد لسموكم بأننا في ظل قيادتكم الحكيمة مستمرون بكل ما أوتينا من قوة لتقديم أرواحنا فداء لهذا الوطن الغالي والتضحية من أجله دفاعا عن أمنه واستقلاله داخل البلاد وخارجها، وجاهزون دوما لردع كل التهديدات والمخاطر التي تمس أمن وسلامة أراضينا ونعاهد الله عز وجل ثم سموكم بأن يكون الجيش الكويتي هو الحصن الحصين والدرع الواقية لهذا الوطن، مجددين لسموكم وللوطن الغالي عهد الولاء والوفاء والطاعة للذود عن حمى الوطن وبذل الغالي والنفيس سعيا لنيل رضا الله تعالى ثم رضاكم.

سيدي صاحب السموأنتهز هذه المناسبة الكريمة لأتقدم بالشكر الجزيل لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد سندكم يا صاحب السمو وداعمكم في مسيرة نهضتنا، مستذكرين دور سموه في خدمتها منذ ريعان شبابه وتفانيه في إرساء دعائم نهضتها وحفاظه على أمنها واستقرارها.

وأشكر كذلك نائب رئيس الحرس الوطني وسمو رئيس مجلس الوزراء وأصحاب السمو والمعالي والسعادة ولكل من شرفنا في هذه الزيارة الكريمة.

وختاما، اسمح لي يا صاحب السمو أن أتقدم لسموكم بعظيم الشكر والامتنان على ثقتكم الغالية التي أوليتموني إياها لقيادة الجيش الكويتي وهي وسام فخر وشرف واعتزاز على صدري والتي كانت بناء على تزكية من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، آملا من الله عز وجل أن يعينني وزملائي القادة على تحقيق ما نصبو إليه جميعا ونعمل من أجله لتعزيز أمن وطننا الغالي في ظل قيادتكم الحكيمة معاهدا الله ثم سموكم أن أبذل الغالي والنفيس من أجل أمن وأمان بلدي الحبيب الكويت وتحقيق رؤى وتطلعات سموكم وسنكون «عصاك اللي ما تعصاك».

أعاد الله شهر رمضان المبارك عليكم وعلينا وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات، سائلا المولى عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء وندعو الله تعالى أن يديم عليكم موفور الصحة وأن يمد بعمركم وأن يلبسكم لباس العافية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

ثم تفضل صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد بالتوقيع على سجل الشرف.

هذا، ورافق سموه في هذه الزيارة وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ومدير مكتب صاحب السمو الامير احمد فهد الفهد ووكيل ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل ورئيس الشؤون الاعلامية والثقافية بالديوان الاميري يوسف الرومي والشيخ ماجد جابر الحمود الصباح والشيخ عبدالله ناصر صباح الاحمد الصباح والشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الصباح والشيخ فهد ناصر صباح الاحمد الصباح.



ومن جانب اخر قام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مساء أمس الأول وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بزيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني، حيث كان في استقبال سموه سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي وكبار القادة.



وقد ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة:



«بسم الله الرحمن الرحيم

سمو الأخ الشيخ سالم العلي

رئيس الحرس الوطني

معالي الأخ الشيخ مشعل الأحمد، نائب رئيس الحرس الوطني

سعادة الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي

وكيل الحرس الوطني

إخواني وأبنائي قادة وضباط ومنتسبي الحرس الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يسرنا ان نلتقي وأخي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والإخوة المرافقون بكم كما دأبنا على مثل هذا اللقاء في السنوات الماضية لنتواصل معكم في هذه الليلة من ليالي شهر رمضان المبارك لتبادل التهاني بهذا الشهر الفضيل، سائلين المولى جل وعلا أن يعيننا على إتمام صيامه وقيامه وأن يعيده على وطننا العزيز وشعبنا الكريم وعلى المقيمين على أرضه الطيبة بوافر الخير واليمن والبركات.

إخواني وأبنائي.



كان ولا يزال الحرس الوطني منذ تأسيسه عضيدا وسندا للقطاعات الأمنية والعسكرية الأخرى في البلاد ولقد أثبتم إخواني وأبنائي أنكم دوما على قدر المسؤولية في التصدي بكل حزم لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وبالمحافظة على المنشآت الحيوية وإنه ليسرني الإشادة بتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والحرس الوطني لتعزيز التنسيق والتعاون بهدف تحقيق مجالات التكامل الأمني بينهما.



إخواني وأبنائي



ننتهز هذه المناسبة لنزجي لأخينا سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ولأخيه وعضده الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني وافر التقدير على ما يبذلانه من جهود مقدرة وعطاء غير محدود لتطوير ورفع كفاءة منتسبيه وتعزيز قدراتهم من خلال الدورات والتدريبات العسكرية المستمرة داخليا وخارجيا والعمل على تزويد الحرس الوطني بأحدث أنواع العتاد والمعدات العسكرية والأجهزة المتطورة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ وطننا العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار وأن يرحم شهداء الوطن الأبرار ويتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته.



وبهذه المناسبة، أهنئ أخي سمو الشيخ سالم العلي وأخي الشيخ مشعل الأحمد وإخواني وأبنائي على مرور 50 سنة على إنشاء الحرس الوطني وهذا يزيدني فخرا واعتزازا بكل فرد منكم وما عملتموه وانا شاهد على ذلك في أيام الغزو الغاشم وما عملتموه دفاعا عن وطنكم وبارك الله فيكم وجعلكم ذخرا لوطنكم.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



وألقى وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي كلمة، قال فيها:



بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي يتشرف الحرس الوطني في رحابه كل عام بزيارة صاحب السمو الأمير المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة وصحبه الكرام يسرنا بالإنابة عن سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وجميع منتسبي الحرس الوطني وبالأصالة عن نفسي أن نهنئكم جميعا، داعين الله تعالى أن يعيده عليكم وعلى وطننا العزيز والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات كما نبارك لوطننا العزيز الكويت أميرا وحكومة وشعبا فوزها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين تبدأ في يناير 2018.



سيدي صاحب السمو



تواكب زيارة سموكم الكريمة للحرس الوطني هذا العام احتفاله باليوبيل الذهبي، حيث مرور 50 عاما على إنشاء هذا الصرح العسكري الشامخ الذي يؤدي بكل ثقة واقتدار مهامه في منظومة الدفاع عن الكويت العزيزة وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيها المخلصين متعاونا في ذلك مع وزارتي الدفاع والداخلية والإدارة العامة للإطفاء.



50 عاما مرت على الحرس الوطني منذ أن عهد إلى سيدي سمو الشيخ سالم العلي إدارة دفته ومتابعة مسيرته فنال سموه وسيدي سمو الشيخ نواف الأحمد وسيدي معالي الشيخ مشعل الأحمد جميعا ثقة القيادة الحكيمة في ثاقب فكرهم وصادق جهدهم فأعطوا الحرس الوطني من خلاصة تجاربهم ليشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والإدارية والفنية والطبية والرياضية ويصبح مؤسسة حضارية على درجة عالية من الكفاءة العسكرية والقدرة على تنفيذ المهام الوطنية.



صاحب السمو



في مثل هذا اللقاء المميز الذي يجمع القائد وإخوانه وأبناءه، فإننا لنحرص على اطلاع سموكم سريعا على ما يحققه الحرس الوطني من إنجازات:



فانطلاقا من اهتمام سموكم، حفظكم الله ورعاكم، بالتخطيط والتنمية ووضعهما في طليعة أولوياتكم الوطنية فمازال الحرس الوطني ينهج التخطيط الاستراتيجي في كل قياداته ووحداته ركيزة للعمل المؤسسي المتميز وها نحن في العام الثاني من تطبيق الوثيقة الاستراتيجية 20/20 تحت شعار «الأمن أولا».



سيدي صاحب السمو



إن الحرس الوطني ليحرص كل الحرص على تطبيق القوانين وتنفيذ توجيهاتكم السامية قائدا أعلى للقوات المسلحة مقدما مبادراته التي تساهم في تميزه وتصب في مصلحة وطننا العزيز.



ويعتمد الحرس الوطني العدالة والشفافية في قبول الكوادر الكويتية بتوجيهات مباشرة من قادته مبدأين لا يحيد عنهما حيث تجرى قرعة علنية يراها الجميع عيانا بيانا كما يحرص على النظر إلى السوق المحلي لضم الكوادر الوطنية وقد بلغ عدد الملتحقين به هذا العام 1441 منتسبا من ضباط وضباط صف وأفراد.



كما يقف الحرس الوطني على أتم استعداد للتوسع في حماية المنشآت الحيوية داخل الكويت لاسيما المنشآت النفطية التي أسند إليه واجب حماية وتأمين بعض قطاعاتها دعما لوزارة الداخلية.



وفي إطار التعاون العسكري والأمني ومواصلة للانفتاح على المؤسسات العسكرية والأمنية الشقيقة والصديقة وتوطيدا للتعاون مع قوات الدرك إقليما ودوليا فإن الحرس الوطني يبشر سموكم بتقديمه خلال زيارة وفد منه لجمهورية البرتغال ورقة انضمامه للاتحاد الأورو - متوسطي لقوات الدرك والشرطة ذات الطابع العسكري والتي حازت بفضل الله إعجاب المنظمة خصوصا فيما يتعلق بدور الحرس الوطني في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.



صاحب السمو



ومواكبة لأحدث سبل التطور الإداري وتطبيقا لرؤية سموكم للوصول بالكويت إلى دولة إلكترونية فثمة مشروع استراتيجي ينفذه الحرس الوطني وهو مشروع «مكتب بلا أوراق».



وتحقيقا لدور الحرس الوطني المجتمعي وانطلاقا من رؤية سموكم بالاهتمام بالشباب ورعايتهم ودعما من قيادة الحرس الوطني لهم نفذ الحرس الوطني مبادرته الشبابية «تنمية ووفاء لكويت العطاء» في نسختها الخامسة التي تميزت باستقطاب ذوي الاحتياجات الخاصة حيث عقدت لعدد منهم دورة إسعافات أولية.



وختاما..



فإننا لنؤكد أن زيارة سموكم الكريمة للمؤسسات العسكرية لاسيما الحرس الوطني لترسخ في وجداننا قيما ومبادئ أصيلة وتترجم حرص الحاكم القائد على التواصل مع أبنائه العسكريين هذه العادة الأصيلة التي يستلهمون منها بذل ما في وسعهم لحفظ أمن الوطن والحفاظ على أرضه ومقدساته وسط متغيرات وظروف عسكرية وأمنية يمر بها العالم في الوقت الراهن متخذين كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتعزيز كفاءتهم وجاهزيتهم صونا لاستقرار الوطن وسلامته وحفاظا على جبهته الداخلية.



حمى الله الكويت وحفظها من كل مكروه وسوء وجعلها بلدا آمنا مطمئنا تحت قيادة سموكم الرشيدة بمؤازرة عضدكم المتين سيدي سمو ولي العهد الأمين حفظكما الله ورعاكما وسدد على دروب الخير والرخاء خطاكما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



كما تم عرض فيلم تسجيلي عن مركز الدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي ثم تم تقديم هدايا تذكاريه لحضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله وسمو رئيس مجلس الوزراء.



بعدها تفضل صاحب السمو وسمو ولي العهد بالتوقيع على سجل الشرف.



هذا، وقد رافق صاحب السمو في هذه الزيارة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح والسفير أحمد فهد الفهد مدير مكتب صاحب السمو، ووكيل ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي، والشيخ ماجد جابر الحمود والشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد، والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، والشيخ فهد ناصر صباح الأحمد.

قصيدة حزام الشمري

ألقى وكيل أول حزام مزعل الشمري قصيدة بهذه المناسبة، وهذا نصها:

«لأن الشعر له معنى ورساله

أببدع للشيوخ أهل الشكاله

رسالة عز لشيوخ نسبهم

سلاله تنتمي لأعرق سلاله

وهم آل الصباح الي عطاهم

كما غيث ويروينا زلاله

عطونا والعطا فيهم غريزه

الين الشعب صار بخير حاله

نيابعهم على خير ومحبه

ونظام الحكم ما نرضى بداله

وتلاحمنا نماريبه ونفخر

وندحر فيه كيد اهل الضلاله

ومدام الشيخ ابو ناصر ذرانا

أمير العز ما نلقى مثاله

صباح الاحمد الجابر بفعله

عطى الدنيا من الحكمه دلاله

ننام وتسهر عيونه وفكره

حسبنا كلنا حسبة عياله

على الدستور واصل بالمسيرة

حكيم ما مشى درب الجهاله

صباح المجد منجم للمراجل

وبعد الله يظللنا ظلاله

يامير كويتنا آمر وجيشك

رجال تظهر فنون البساله

قسم بالله لوتشر اشاره

لنجعل صعب هالدنيا سهاله

ومدام الشيخ ابوفيصل يمينك

ولي العهد سمح وطاب فاله

تواضع طيب اخلاص وموده

رجاحة عقل اتقان وجزاله

صفات جملت نواف الاحمد

وهو من عادته كسب الجماله

وزكيت لحكومتنا المحنك

عمله بصمت وبحق وعداله

وريث المجد هو جابر مبارك

قلط للحمل جابر وارتكاله

نذر للدار روحه ما توانى

يفوح الخير من صافي ادلاله

ووزير الجيش زيزوم السرايا

تموت إعداه لاطوح عقاله

ومدام محمد الخالد تقدم

صفوف الجيش كل الشر زاله

شجاع ما تاثر بأي شده

وكل درب به النوماس جاله

وجيش كويتنا فعله موثق

سجلات العرب تشهد نضاله

وخلال شهور بالتسعين ثرنا

على الظالم وأنهينا احتلاله

تراب الارض هذي خط احمر

ويويل الي باي سوء نواله

قسم نفدي وطنا في دمانا

ولا نرخص شبر هذي استحاله

وطن لو هو صغير بالخريطه

كبير بفعله وسيرة رجاله

ختام القول عهد مانخونه

نجدد به ولانا من خلاله

وطنا ياسمو المجد بأمرك

تروح اعمارنا دايم فداله

لعيد الناس في شوال موعد

وعيد الجيش في شوفك هلاله».