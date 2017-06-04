أثبتم قدرتكم على التصدي بكل حزم لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمحافظة على المنشآت الحيوية

قام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بزيارة الى الرئاسة العامة للحرس الوطني حيث كان في استقبال سموه سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد الصباح ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي وكبار القادة.

وقد ألقى سموه حفظه الله كلمة بهذه المناسبة:

"بسم الله الرحمن الرحيم

سمو الأخ الشيخ سالم العلي الصباح حفظه الله

رئيس الحرس الوطني

معالي الأخ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

نائب رئيس الحرس الوطني

سعادة الفريق الركن المهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي

وكيل الحرس الوطني

اخواني وأبنائي قادة وضباط ومنتسبي الحرس الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نلتقي وأخي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والاخوة المرافقون بكم كما دأبنا على مثل هذا اللقاء في السنوات الماضية لنتواصل معكم في هذه الليلة من ليالي شهر رمضان المبارك لتبادل التهاني بهذا الشهر الفضيل سائلين المولى جل وعلا أن يعيننا على إتمام صيامه وقيامه وأن يعيده على وطننا العزيز وشعبنا الكريم وعلى المقيمين على أرضه الطيبة بوافر الخير واليمن والبركات.

إخواني وأبنائي.

كان ولا يزال الحرس الوطني منذ تأسيسه عضيدا وسندا للقطاعات الأمنية والعسكرية الأخرى في البلاد ولقد أثبتم إخواني وأبنائي أنكم دائما على قدر المسؤولية في التصدي بكل حزم لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وبالمحافظة على المنشآت الحيوية وإنه ليسرني الإشادة بتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والحرس الوطني لتعزيز التنسيق والتعاون بهدف تحقيق مجالات التكامل الأمني بينهما.

إخواني وأبنائي.

ننتهز هذه المناسبة لنزجي لأخينا سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ولأخيه وعضده معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني وافر التقدير على ما يبذلانه من جهود مقدرة وعطاء غير محدود لتطوير ورفع كفاءة منتسبيه وتعزيز قدراتهم من خلال الدورات والتدريبات العسكرية المستمرة داخليا وخارجيا والعمل على تزويد الحرس الوطني بأحدث أنواع العتاد والمعدات العسكرية والأجهزة المتطورة.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ وطننا العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار وأن يرحم شهداء الوطن الأبرار ويتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته.

وبهذه المناسبة اهنئ أخي سمو الشيخ سالم العلي وأخي الشيخ مشعل الأحمد الصباح وأخواني وأبنائي على مرور 50 سنة على انشاء الحرس الوطني وهذا يزيدني فخرا واعتزازا بكل فرد منكم وما عملتموه وانا شاهد على ذلك في ايام الغزو الغاشم وما عملتموه دفاعا عن وطنكم وبارك الله فيكم وجعلكم ذخرا لوطنكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وألقى وكيل الحرس الوطني كلمة بهذه المناسبة:

"الحمد لله رب العالمين نحمده حمد الشاكرين في كل وقت وحين والصلاة والسلام على خير البشرية أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المكرمين

سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم

سيدي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله

سيدي سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس الحرس الوطني حفظكم الله

سيدي معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني حفظكم الله

سيدي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله

أصحاب المعالي والسعادة

اخواني الضباط

ضيوفنا الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يتشرف الحرس الوطني في رحابه كل عام بزيارة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وصحبه الكرام يسرنا بالإنابة عن سيدي سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي السالم الصباح وسيدي معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله وجميع منتسبي الحرس الوطني وبالأصالة عن نفسي أن نهنئكم جميعا داعين الله تعالى أن يعيده عليكم وعلى وطننا العزيز والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات كما نبارك لوطننا العزيز الكويت أميرا وحكومة وشعبا فوزها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين تبدأ في يناير 2018.

سيدي حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم

تواكب زيارة سموكم الكريمة للحرس الوطني هذا العام احتفاله باليوبيل الذهبي حيث مرور خمسين عاما على إنشاء هذا الصرح العسكري الشامخ الذي يؤدي بكل ثقة واقتدار مهامه في منظومة الدفاع عن الكويت العزيزة وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيها المخلصين متعاونا في ذلك مع وزارتي الدفاع والداخلية والإدارة العامة للاطفاء.

خمسون عاما مرت على الحرس الوطني منذ أن عهد إلى سيدي سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح إدارة دفته ومتابعة مسيرته فنال سموه وسيدي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسيدي معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله جميعا ثقة القيادة الحكيمة في ثاقب فكرهم وصادق جهدهم فأعطوا الحرس الوطني من خلاصة تجاربهم ليشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والإدارية والفنية والطبية والرياضية ويصبح مؤسسة حضارية على درجة عالية من الكفاءة العسكرية والقدرة على تنفيذ المهام الوطنية.

في مثل هذا اللقاء المميز الذي يجمع القائد وإخوانه وأبناءه فإننا لنحرص على إطلاع سموكم سريعا على ما يحققه الحرس الوطني من إنجازات:

فانطلاقا من اهتمام سموكم حفظكم الله ورعاكم بالتخطيط والتنمية ووضعهما في طليعة أولوياتكم الوطنية فمازال الحرس الوطني ينهج التخطيط الاستراتيجي في كافة قياداته ووحداته ركيزة للعمل المؤسسي المتميز وها نحن في العام الثاني من تطبيق الوثيقة الاستراتيجية 20/20 تحت شعار "الأمن أولا".

سيدي حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم

إن الحرس الوطني ليحرص كل الحرص على تطبيق القوانين وتنفيذ توجيهاتكم السامية قائدا أعلى للقوات المسلحة مقدما مبادراته التي تساهم في تميزه وتصب في مصلحة وطننا العزيز.

ويعتمد الحرس الوطني العدالة والشفافية في قبول الكوادر الكويتية بتوجيهات مباشرة من قادته مبدأين لا يحيد عنهما حيث تجرى قرعة علنية يراها الجميع عيانا بيانا كما يحرص على النظر إلى السوق المحلي لضم الكوادر الوطنية وقد بلغ عدد الملتحقين به هذا العام (1441) منتسبا من ضباط وضباط صف وأفراد.

كما يقف الحرس الوطني على أتم استعداد للتوسع في حماية المنشآت الحيوية داخل الكويت لاسيما المنشآت النفطية التي أسند إليه واجب حماية وتأمين بعض قطاعاتها دعما لوزارة الداخلية.

وفي إطار التعاون العسكري والأمني ومواصلة للانفتاح على المؤسسات العسكرية والأمنية الشقيقة والصديقة وتوطيدا للتعاون مع قوات الدرك إقليما ودوليا فإن الحرس الوطني يبشر سموكم بتقديمه خلال زيارة وفد منه لجمهورية البرتغال ورقة انضمامه للاتحاد الأورو - متوسطي لقوات الدرك والشرطة ذات الطابع العسكري والتي حازت بفضل الله إعجاب المنظمة خصوصا فيما يتعلق بدور الحرس الوطني في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

سيدي حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم

ومواكبة لأحدث سبل التطور الإداري وتطبيقا لرؤية سموكم حفظكم الله ورعاكم للوصول بالكويت إلى دولة الكترونية فثمة مشروع استراتيجي ينفذه الحرس الوطني وهو مشروع (مكتب بلا أوراق).

وتحقيقا لدور الحرس الوطني المجتمعي وانطلاقا من رؤية سموكم بالاهتمام بالشباب ورعايتهم ودعما من قيادة الحرس الوطني لهم نفذ الحرس الوطني مبادرته الشبابية (تنمية ووفاء لكويت العطاء) في نسختها الخامسة التي تميزت باستقطاب ذوي الاحتياجات الخاصة حيث عقدت لعدد منهم دورة إسعافات أولية.

وختاما..

فإننا لنؤكد أن زيارة سموكم الكريمة للمؤسسات العسكرية لاسيما الحرس الوطني لترسخ في وجداننا قيما ومبادئ أصيلة وتترجم حرص الحاكم القائد على التواصل مع أبنائه العسكريين هذه العادة الأصيلة التي يستلهمون منها بذل ما في وسعهم لحفظ أمن الوطن والحفاظ على أرضه ومقدساته وسط متغيرات وظروف عسكرية وأمنية يمر بها العالم في الوقت الراهن متخذين كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتعزيز كفاءتهم وجاهزيتهم صونا لاستقرار الوطن وسلامته وحفاظا على جبهته الداخلية.

حمى الله الكويت وحفظها من كل مكروه وسوء وجعلها بلدا آمنا مطمئنا تحت قيادة سموكم الرشيدة بمؤازرة عضدكم المتين سيدي سمو ولي العهد الأمين حفظكما الله ورعاكما وسدد على دروب الخير والرخاء خطاكما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن مركز الدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي ثم تم تقديم هدايا تذكاريه لحضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله وسمو رئيس مجلس الوزراء.

بعدها تفضل صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد بالتوقيع على سجل الشرف.

هذا وقد رافق سموه في هذه الزيارة وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر الاحمد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ومدير مكتب صاحب السمو امير البلاد احمد فهد الفهد ووكيل ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل الصباح ورئيس الشؤون الاعلامية والثقافية بالديوان الاميري يوسف حمد الرومي والشيخ ماجد جابر الحمود الصباح والشيخ عبدالله ناصر صباح الاحمد الصباح والشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الصباح والشيخ فهد ناصر صباح الاحمد الصباح.