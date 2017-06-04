كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بحملة ميدانية شاملة على المحافظة لرفع مستوي النظافة حيث أسفرت عن رفع 1008 درب من انقاض البناء والمخلفات الصناعية.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق فهد القريفه أن الإدارة قامت بحملة خلال 4 أيام على كافة مناطق المحافظة واسفرت عن رفع 1008 درب واشتملت في رفع 252 درباً من مخلفات البناء ومخلفات الصناعية وتم توزيع حاويات في المناطق التي لم تتوفر فيها حاوية وتبديل حاويات جديدة بالقديمة.

كما دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 1844448 أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.