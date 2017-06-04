أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها السعري 16.8 نقطة ليبلغ مستوى 6830 بينما انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) 0.96 و 2.33 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8.3 مليون دينار كويتي (نحو 27.1 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 49.22 مليون سهم تمت عبر 1985 صفقة.

وكانت أسهم شركات (ميادين) و(صكوك) و(أهلي متحد) و(بيتك) و(منازل) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اياس) و(الخليجي) و(منازل) و(فيوتشر كيد) و(المصالح ع) الأكثر ارتفاعا.