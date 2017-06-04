جدد وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان تأكيده على ان الوزارة لن تسمح بالزيادات المصطنعة على اسعار السلع وستظل مراقبة ومتابعة عبر قطاعاتها المختلفةً لجميع السلع .

واشار الروضان في تصريح صحفي خلال الجولة التي قام بها على عدد من الجمعيات التعاونية في الدائرة الخامسة ورافقه بها كلا من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي الى ان الوزارة عبر قطاع الرقابة شكل فرق في كل محافظة وفرق طوارىء على مدار الساعة لمتابعة السلع وكشف الغش التجاري والتدقيق في هذا الجانب .

ولفت الى ان فرق التفتيش منتشرة وموجودة وفي كل الأوقات خلال شهر رمضان المبارك واي محاولة للغش التجاري او التلاعب في الاسعار ستكون تلك الفرق بالمرصاد لهم وستحال اي شركة الى النيابة العامة .

وكشف الروضان ان الربط الالكتروني مع سوق الخضار سيكون قريبا جدا وتفعيل الربط الآلي للبيانات الأساسية للرخص التجارية .

واكد ان الجولات التفقدية للجمعيات والاسواق المركزية ستكون بصفة مستمرة للوقوف على اسعار السلع والتزام الشركات بها وعدم الحياد عنها وسنظل العين المتابعة للمواطن والمقيم من اي محاولة استغلال .

وبدوره شكر النائب الحميدي السبيعي وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان على جولته الرمضانية التي يحاول البعض استغلال الشهر الفضيل بزيادة اسعاره والكلفه على المستهلك .

واكد الحميدي ان الاسعار منطقية جدا خصوصا في مثل هذا الوقت ونتمنى ان تستمر الوزارة على طول السنة في المتابعة لأسعار السلع وقد وعدنا الوزير الروضان انه لايسمح بأي زيادة واستغلال للمستهلك