قامت محافظة حولي بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي «بيتك» بتوزيع وجبات الإفطار الرمضانية بحديقة محافظة حولي يوميا مع بداية شهر رمضان المبارك في إطار دور المحافظة المجتمعي.

وأكدت المحافظة في بيان لها حرص محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف على المشاركة في جميع المبادرات الاجتماعية خاصة الخيرية.

وأوضح البيان أن المحافظة من خلال هذه الفعاليات تسعى جاهدة إلى ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية بشتى أنواعها، مشيرة في الوقت ذاته إلى ان العمل الخيري سمة كويتية بامتياز، التي تسعى جاهدة إلى تقديم كل المساعدات إلى المحتاجين في كل أنحاء العالم، لاسيما سعي المواطنين إلى التسابق على العمل الخيري وخاصة في شهر رمضان.