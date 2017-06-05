أنشئ مكتب الشؤون الشرعية مع بداية إنشاء بيت الزكاة، بهدف القيام بالرقابة الشرعية على أنشطة وأعمال البيت المختلفة، والرد على أسئلة واستفسارات الجمهور المتعلقة بالزكاة والصدقات والكفارات والنذور فقط فضلا عن نشر الوعي الديني بين موظفي البيت، وفي حال ورود أسئلة خارج نطاق الزكاة والصدقات والنذور والكفارات يتم توجيه السائل للاتصال بأرقام هواتف إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.

ويتبع مكتب الشؤون الشرعية من الناحية الإدارية مكتب المدير العام مباشرة، كما يعتبر حلقة وصل بين الهيئة الشرعية لبيت الزكاة وإدارات البيت.

ومن أهم الأعمال والأنشطة والاختصاصات الموكلة لمكتب الشؤون الشرعية الرد الشرعي على أسئلة واستفسارات الجمهور وذلك من خلال عدة طرق هي:

٭ الرد الشرعي عبر الهاتف حيث تم تخصيص رقمين مباشرين للخدمة الرد الشرعي وهما 22241814-22241992 ويتولى موظفون متخصصون لديهم من الخبرة والدراية بالأمور الشرعية بصفة عامة وأمور الزكاة والصدقات والنذور والكفارات بصفة خاصة ما يؤهلهم للرد على هذه الأسئلة والاستفسارات وذلك وفق ما أقرته ندوات قضايا الزكاة المعاصرة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة، وفي حال وجود أسئلة أو استفسارات لم يسبق أن صدر بها فتوى يتم عرض هذه الأسئلة والاستفسارات على الهيئة الشرعية لبيت الزكاة في أحد اجتماعاتها الدورية.

كما يقوم موظفو المكتب بالرد على الأسئلة والاستفسارات التي يتم تحويلها عن طريق مركز الاتصال رقم 175.

٭ الرد الشرعي عن طريق المقابلة الشخصية حيث يقوم موظفو المكتب باستقبال الجمهور في بيت الزكاة بجنوب السرة - مكتب الشؤون الشرعية ويتم الرد على أسئلتهم واستفساراتهم وتزويدهم بمطبوعات ومنشورات بيت الزكاة وما يستجد من فتاوى وأحكام.

٭ الرد الشرعي عبر البريد الإلكتروني والإنترنت حيث قام بيت الزكاة بتدشين موقع له على شبكة الإنترنت ومن خلال هذا الموقع تم توفير خدمة الرد الشرعي حيث يقوم موظفو المكتب بالاطلاع على هذه الأسئلة والرد عليها وفي حال احتاج الأمر للعرض على الهيئة الشرعية يتم صياغة هذه الأسئلة وعرضها على الهيئة الشرعية حسب أولويتها وأهميتها ومن ثم تزويد الجمهور بهذه الفتاوى أولا بأول.