قال مدير ادارة الموارد والتسويق في جمعية النجاة الخيرية عمر الثويني ان إجمالي تبرعات حملة «ابشروا_بالخير» التي طرحتها الجمعية بالتعاون مع محمد الحصينان حظيت بتفاعل من مختلف الفئات والشرائح وتعدت تبرعاتها ال 4 ملايين دينار كويتي لتصبح الكويت بلد المليونيات الخيرية، متوجها بالشكر لله عز وجل ولأهل الخير في الكويت وخارجها فهم الرافد الحقيقي لهذا العمل الإنساني وكل من تعاون وساند هذه الحملة.

وأوضح الثويني أن حملة «ابشروا_بالخير» هدفت إلى مساعدة ودعم الأسر المتعففة والفقيرة داخل الكويت من المواطنين والمقيمين، كذلك مساعدة طلاب العلم المعسرين في العام المقبل، من خلالها سنقوم بتحمل رسومهم الدراسية ونساعدهم ليكونوا طاقات فاعلة تعمل على تقدم الأمة وريادتها، فمن خلال عملنا الخيري خلصنا بأن التعليم عامل أساسي لنهضة الفرد والمجتمع لذا نكرس جهودا جبارة تجاه بناء الإنسان.

وتابع: استمرت الحملة من الساعة الواحدة ظهرا عقب صلاة الجمعة وحتى الواحدة ليلا، وبفضل الله شهدت تفاعلا منقطع النظير من كافة الجهات الرسمية والإعلامية، التي حرصت أن تترك لها بصمة إنسانية رائدة حيال هذه الحملة، سائلا الحق سبحانه أن يجعل الكويت على الدوام دار أمن وإيمان وسائر بلاد المسلمين.