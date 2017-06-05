«الكويت كانت ومازالت وستظل الداعم الأول عربيا للقضية السورية الإنسانية، فمساعدتهم واجب ديني وإنساني وأخلاقي، ونحرص بدورنا على أن نتواجد في المناطق النائية لتفقد أحوالهم وتقديم خيرات أهل الكويت لهم»، بهذه الكلمات عبر مدير المشاريع الإغاثية بجمعية النجاة الخيرية م.ثامر السحيب عن دور الجمعية الريادي تجاه قضية اللاجئين والنازحين السوريين، مؤكدا أن النجاة ستظل معهم حتى يعودا الى ديارهم سالمين ونشاركهم كذلك فرحة إعمار سورية الجديدة.

وأوضح السحيب أن جمعية النجاة الخيرية قامت بتوزيع 899 سلة غذائية في شتى المناطق الحدودية السورية، استفاد منها أكثر من 4000 لاجئ سوري، وأشرف على التوزيع المتطوع بالجمعية خالد الشامري، الذي حرص على اصطحاب عائلته معه في هذه الرحلة رغم المتاعب والمشاق والأجواء الرمضانية، إلا أن حب هذه الأسرة الكريمة للعمل الخيري والإنساني جعلها لا تفكر إلا في كيفية اسعاد العوائل السورية التي تعيش في مخيمات الموت، وتم توزيع 434 سلة بمنطقة البادية الشمالية بالسعيدية بالتعاون مع جمعية المحسنين وجمعية رعاية الطفل، وتكفي السلة الغذائية أسرة من 4 أفراد طوال الشهر الفضيل تقريبا، حيث تضم أهم المتطلبات الرئيسية التي يحتاج اليها الإنسان في طعامه.

وتابع السحيب: قام الوفد ايضا بزيارة مساكن الإيواء وتوزيع 155سلة غذائية، كما تم توزيع الحلوى والعصائر على الأطفال الصغار الذين بدل الحزن وهجر الأوطان قسرا وفراق الأحبة أحوالهم فجعلهم شيوخا قبل الأوان، وتناول فريق العمل الإفطار مع أهلنا اللاجئين في هذه المناطق البعيدة بهدف إدخال السرور عليهم ورسم البسمة على محياهم، وكذلك توزيع 150 سلة بمقر جمعية المحسنين بالأردن، كما أشاد السحيب بجهود المتطوع خالد الشامري الذي يحرص رغم ضغوطات عمله ومسؤوليته الأسرية على المساهمة والمشاركة في الحملات الخيرية واصطحاب عائلته معه ليس من أجل الراحة والاستجمام بل للقيام بمهمة إنسانية يتعرضون خلالها للكثير من العقبات التي يعرفها من خاض غمار إيصال المساعدات، ولكن رؤية المستفيدين وهم يرفعون أكف الضراعة لله جل وعلا بأن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وكل من شارك في إرسال هذا الخير تذهب بالتعب والنصب وتضفي على نفوسهم شعورا بالرضا والسعادة، فقيمة المرء ليست بما يملك بل بما يقدم للآخرين.