حرصت لجنة زكاة العثمان منذ تأسيسها على تنمية الثقافة الإسلامية وشحذ الوازع الديني ومناقشة القضايا العصرية التي تهم البيت المسلم، وذلك من خلال حلقات العلم التي كان يحاضر بها المغفور لهم بإذن الله تعالى مؤسس اللجنة الشيخ حسن أيوب، والشيخ نجيب عامر والشيخ حسن طنون، وغيرهم من العلماء الأجلاء، وذلك منذ أكثر من 40 عاما، حيث تقوم اللجنة بتنظيم المحاضرات واستضافة العلماء الذين يزورون الكويت من شتى التخصصات.

وفي هذا السياق قال مدير اللجنة أحمد الكندري إن عدد المحاضرات التي أقامتها اللجنة جاوز 3000 محاضرة تنوعت ما بين دعوية وطبية وتربوية وثقافية واجتماعية استفاد منها آلاف من رواد مسجد الشايجي بحولي.

وأضاف الكندري: يوميا في شهر رمضان المبارك يزورنا باللجنة ضيف عزيز من علماء العصر في شتى المعارف والعلوم الدينية والدنيوية، وباكورة اللقاءات كانت مع د.خالد المذكور، حيث اعتاد منذ زمن بعيد في أول يوم من شهر رمضان المبارك ان يقوم بزيارة اللجنة وإلقاء محاضرة يجيب من خلالها عن أسئلة الجمهور حول فقه الصيام ومستجداته والأمور المتعلقة بالزكاة وإطعام الطعام وغيرها من الأحكام الفقهية والقضايا التي تشغل بال المسلمين.