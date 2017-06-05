تقوم لجنة زكاة العثمان بتنفيذ مشروع بناء المساجد والمدارس وحفر الآبار، حيث يسعى المشروع إلى توفير المساجد للمسلمين لتأدية الصلوات لقوله تعالى (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال)، وتتراوح أسعار المساجد حسب حجمها ومساحتها وتبنى تلك المساجد بعد التحقق من مدى حاجة المسلمين لها في هذه الأماكن.

ويسعى أيضا إلى توفير الماء للفقراء في أماكن الحاجة التي تبتعد مصادر المياه عنها وتتعرض لمواسم الجفاف وتتنوع الآبار من حيث العمق والارتفاع، ويستفيد المسلمون من هذه الآبار باستعمالها للشرب والوضوء والتطهر وسقي مزروعاتهم، وكذلك توفير المدارس للطلاب في الدول الفقيرة وذلك بهدف نشر العلم وتخفيف الجهل عن سكان هذه الدول من ناحية وتقوم هذه المدارس بتخريج أجيال فخورين بدينهم لقوله صلى الله عليه وسلم «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة».

ويستفيد من مشروع بناء المساجد والمدارس وحفر الآبار ملايين المسلمين في بنغلاديش وباكستان وإيران ومصر والهند والصومال.

وتقدر ميزانيته بـ 300000 ألف دينار، وللمساهمة والتبرع على حساب رقم 0119810010 بنك بوبيان أو الاتصال برقم 22667780 - 22629843 -99388878.