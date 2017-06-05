احتفت الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي بتخريج الدفعة الخامسة من حفظة القرآن الكريم والذي بلغ عددهم 22 طالبا وطالبة من مجمع الرحمة التنموي في جيبوتي.

وفي هذا الصدد، قال رئيس قطاع أفريقيا في الرحمة العالمية سعد العتيبي إن «الرحمة العالمية» تحرص على دعم ورعاية حفظة كتاب الله في الدول التي تعمل بها انطلاقا من تأكيد نصوص القرآن والسنة على فضل تعلم القرآن وحفظه وتلاوته، وحديث النبي «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، لافتا إلى أن مراكز تحفيظ القرآن الكريم التي تقوم على إنشائها الرحمة العالمية تعد جزءا أساسيا ووسيلة مهمة لتحفيز النشء على تعلم وحفظ كتاب الله، ورعايتهم بتوفير حاضنة لهم ومواصلة تعلم العلوم الشرعية الأخرى كالعقيدة والحديث والتفسير، ومن ثم القيام بدورهم بعد ذلك بتعليم غيرهم القرآن والسنة وعلوم الدين.

وبين العتيبي أن الرحمة العالمية خرجت الدفعة الخامسة من حفظة كتاب الله والبالغ عددهم 22 طالبا ليصل إجمالي حفاظها إلى 137 حافظا وحافظة، ويواصل المراكز تخريج ثمار يانعة ستحمل مشعل العلم والنور، حيث تم تكريم جميع الفائزين بشهادات تقديرية وجوائز نقدية حسب مستوياتهم تشجيعا لهم وتحفيزا على حفظ القرآن والعمل به.

وأكد الاهتمام والرعاية التي تحظى بها مراكز تحفيظ القرآن الكريم للرحمة العالمية من جانب السلطات الجيبوتية، خصوصا وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف، ممثلة بالمجلس الأعلى الإسلامي، داعيا الطلبة للاهتمام بمراجعة القرآن والمداومة على التخلق بأخلاقه.