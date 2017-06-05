75.2 % نسبة مرتكبي جرائم الأحداث من المواطنين وغير الكويتيين 24.8%

أسامة أبو السعود

كشفت الوكيل المساعد لتكنولوجيا المعلومات في وزارة العدل هبة العبدالجليل عن الاحصائيات التي اعدتها وزارة العدل فيما يخص جرائم الاحداث التي وقعت في الكويت خلال العام الماضي 2016 حيث بلغ اجمالي عدد قضايا جرائم الأحداث (جنح ـ جنايات) الواردة للنيابات 2835 قضية خلال العام 2016، وتمثل قضايا جنح الأحداث 91.4%، بينما تمثل قضايا جنايات الأحداث 8.6%.

ولفتت العبدالجليل التي اختصت «الأنباء» بنشر تفاصيل بيانات دراسة قيمة اعدتها وزارة العدل عن جرائم الاحداث خلال الفترة من 2006 الى 2015 الى احصائية العام 2016، حيث بلغ عدد القضايا المنظورة من قضايا الأحداث أمام النيابات 2850 قضية خلال العام 2016 تم التصرف في 2843 قضية، وبلغت نسبة الإنجاز في النيابات بقضايا جرائم الأحداث 99.8%.

واوضحت العبدالجليل وفقا لاحصائيات العــــام 2016 ان القضايا تنقســـــم الى جنح وجنايات، لافتة الــــى انه فيما يخص الجنح، جاءت القضايــــا الواقعة على المال في المرتبــــة الأولى في كل من القضايا الواردة والمنظورة والمتصرف فيها، حيث بلغت النســـب 77.3% و76.5% و76.6% على الترتيب، بينما تمثل قضايا الشيكات أقل القضايا عددا بنسبة 1.0% من إجمالي القضايا الواردة و0.9% لكل من القضايا المنظورة والمتصرف فيها.

وفيما يخص قضايا الجنايات، كشفت العبد الجليل ان قضايا الاعتداء على النفس شكلت العدد الأكبر من القضايا الواردة للنيابات وبنسبة 27%، بينما جاءت قضايا الشيكات في المقدمة في القضايا المنظورة والمتصرف فيها بنسبة 29.9% و29.3% على الترتيب، أما جرائم العرض والسمعـــــة فجاءت بأقل القضايا عددا حيث بلغت نسبتها 1.2% من إجمالي القضايا الواردة و1.3% لكل من القضايا المنظورة والقضايا المتصرف فيها.

مرتكبو الحوادث

وعن اجمالي الاحداث الذين نفذوا تلك الجرائم، قالت العبدالجليل ان إجمالي عدد مرتكبي جرائم الأحداث للجنح والجنايات بلغ 4014 حدثا، حيث يشكل مرتكبو جرائم الجنح 82.5% من الإجمالي بينما يمثل مرتكبو جرائم الجنايات 17.5%.

الذكور الأكثر في جرائم الأحداث

واعلنت العبدالجليل انه وفقا للبيانات فإن أكثر مرتكبي جرائم الأحداث من المواطنين بنسبة 75.2%، بينما بلغت نسبة الأحداث غير الكويتيين 24.8%، مشيرة الى ان أغلبية مرتكبي الجرائم (جنح ـ جنايات) من الذكور سواء من الكويتيين أو غيرهم، حيث بلغت نسبة الذكور من الكويتيين 71.6% من الاجمالي الكلي، بينما بلغت نسبة الذكور من غير الكويتيين 22.6%، فيما بلغت نسبة مرتكبي جرائم الأحداث من الإناث 5.8% من الإجمالي الكلي.

الجهراء الأولى

وعن المناطق التي تكثر فيها قضايا الاحداث، اشارت العبدالجليل الى ان نيابة الجهراء جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 23.3% من حيث عدد مرتكبي جرائم الأحداث، يلي ذلك الجرائم الواردة لنيابتي الفروانية والأحمدي بنسبة 21.9% و21.6% على التوالي، ثم جاءت الجرائم الواردة إلى نيابة حولي بنسبة 14.8%، أما مبارك الكبير والعاصمة فجاءت النسبة 9.6% و7.5% على التوالي، بينما جاءت مباحث الأحداث في المرتبة الأخيرة حيث بلغت نسبتها 1.2%.

الأحكام الصادرة

وبالنسبة للاحكام الصادرة بحق قضايا الاحداث، اشارت العبدالجليل الى انه عدد الأحكام الصـــادرة من المحكمة الكلية تجاه مرتكبي جرائم جنح الأحداث بلغت 2200 حكما، كان معظمها حكم الغرامة، حيث بلغت نسبة هذه الأحكام 74.5%، أما باقي الأحكام فتنحصر بين الوضع تحت الاختبار بنسبة 15.3% والبراءة بنسبة 4.1% والحجز أو الإيداع بنسبة 2.1% وباقي الأحكام تقل عن ذلك.

واوضحت ان عدد الأحكام الصادرة من المحكمة الكلية تجاه مرتكبي جرائم جنايات الأحداث بلغ 640 حكما تشكل أحكام البراءة منها نسبة 24.5%، والامتناع عن النطق بالعقاب تمثل نسبة 13.0%، أما أحكام الوضع تحت الاختبار فتمثل نسبة 9.4%، وجاءت فيها الغرامة بنسبة 8.8%.

وبالنسبـــــة لأحكام الحبس، فأكدت العبدالجليل أن نسبة الحكم للفترة من 5 أعوام إلى أقل من 10 أعوام أعلاها بنسبة 5.6% ثم الحكم للفترة من عام إلى أقل من 3 أعوام بنسبة 5.2% ثم الحكم للفترة من 3 أعوام إلى أقل من 5 أعوام بنسبة 3.4%.



