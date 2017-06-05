عادل الشنان

أعلن نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الهداب عن فتح باب التخصيص على قسائم خيطان الجنوبي قطعتي 3 و4 بمساحة 400م2 وذلك لأصحاب الطلبات السكنية حتى تاريخ 30/6/1998 وما قبل.



ودعا الهداب الراغبـين في التخصيص على هـذه القسائم مراجعـة إدارة خدمة المواطن بالمبنــى الرئيسي للمؤسـسة العــامة للرعاية السكنية بمنطـقة الوزارات في جـنوب الـسرة أو أحد الفروع التابعـة لها بمنطقة جابر العلي والجهراء وجليــب الـشيوخ وذلك أثناء فتــرة الـدوام الرسمي اعتبـارا من يوم الأحد 11 يونيو الجاري مصطحبين معـهم الـمستندات الرسمية التالـية:

ـ صورة من البطاقة المدنية للزوج والزوجة والأبناء

ـ صورة من عقد الزواج في حال وجود زوجة ثانية

ـ صورة من عقد الطلاق (لمن لديه مطلقة)

ـ شهادة من وزارة العدل باسم الزوج والزوجة الكويتية أو الخليجية والأبناء مضاف اليها الرقم المدني وأن يكون الاسم مطابقا للبطاقة المدنية.

ـ إلغاء طلب القرض العقاري لدى بنك الائتمان (إن وجد).

ـ شهادة راتب حديثة تفصيلية لمن يعمل في القطاع الحكومي وشهادة من التأمينات الاجتماعية بمدد الاشتراك.

ـ من يعمل في القطاع الخاص عليه احضار شهادة راتب تفصيلية حديثة تبين عدم تقاضيه بدل إيجار أو بدل سكن من عمله، وشهادة من التأمينات الاجتماعية بمدد الاشتراك.

ـ إذا كان المتقدم متقاعدا أو يعمل في القطاع الخاص، أو لا يعمل، فعليه إحضار شهادة حديثة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ـ المتقاعد أو الذي يعمل في القطاع الخاص أو من لا يعمل عليهم إحضار شهادات دراسية للعام الدراسي السابق والحالي بالدرجات من المدارس الحكومية، أما شهادات المدارس الخاصة فضرورة تصديقها من إدارة التعليم الخاص.

ـ في حالة التخصيص على بيت حكومي إذا كان المتقدم لا يعمل، فعليه إحضار شهادة راتب تفصيلية حديثة للكفيل، وصورة من البطاقة المدنية للكفيل، وحضور الكفيل شخصيا للتوقيع.

ـ إذا كان والد صاحب العلاقة متوفيا فيجب إحضار: صورة من حصر الوراثة، شهادة من التسجيل العقاري باسم المتوفى مضافا إليها الرقم المدني.

ـ إذا كان صاحب العلاقة (وحيد الأب)، يجب إحضار شهادة من وزارة العدل باسم الأب والأم الكويتية او الخليجية.

ـ من لديه أولوية إعاقة، يجب عليه إحضار شهادة حديثة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

ـ في حال تغيير الاسم أو إضافة لقب للزوج أو الزوجة أو الأبناء، يجب إحضار شهادة من التسجيل العقاري بالاسم القديم والجديد مضافا للرقم المدني.