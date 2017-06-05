فرج ناصر

أكد مصدر مطلع أن وزير الأشغال العامة م.عـبدالرحمن المطوع يدرس حاليا التقرير المرفوع من لجنة التحقيق في قضية نفق المنقف والصباحية، وذلك للبتّ فيه وحسم الأمر بشكل نهائي.

وأضاف المصدر أن الوزير يتابع ما وصلت إليه اللجنة لمعرفة مكامن الخلل والأخطاء والقطاعات التي تسببت في حدوث الكارثة ان وجدت، كاشفا عن انه امام عدة خيارات.

وفي حال وجود مقصرين ستتم إحالتهم الى النيابة كما وعد الوزير أو وضع عقوبة مجزية بحقهم وتوجيه إنذارات لهم بذلك أو حفظ القضية في حال عدم توجيه الاتهامات لأي قطاع من قطاعات بالوزارة، لافتا الى ان هذا الإجراء الأكثر توقعا لأن ما حدث لا ذنب للوزارة فيه، وهو قضاء وقدر، أو تشكيل لجنة أخرى لتفنيد محاور التقرير.

وكانت لجنة التحقيق المشكلة من عدة جهات قد رفعت التقرير الخاص بها إلى الوزير المطوع، بعد ان استمر عملها ما يقارب الشهرين.