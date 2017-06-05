بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد مع قائد القوات الأميركية الوسطى الفريق أول جوزيف ل.فوتال التعاون المشترك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي: ان اللقاء بين الجانبين تطرق الى عدد من الموضوعات والأمور ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف ورئيس هيئة التسليح والتجهيز اللواء الركن أحمد العميري وآمر القوة البرية اللواء الركن خالد صالح الصباح وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري ورئيس هيئة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اللواء الركن وليد السردي وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورنس سيلفرمان.

بدوره، استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمكتبه صباح قائد القوات الأميركية الوسطى الفريق أول جوزيف ل. فوتال يرافقه سعادة سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت السيد لورنس سيلفرمان والوفد المرافق لهم، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

حضر الاجتماع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف ورئيس هيئة التسليح والتجهيز اللواء الركن أحمد عبدالوهاب العميري وآمر القوة البرية اللواء الركن خالد صالح الصباح وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله يعقوب.