أطلقت مؤسسة فوزية السلطان للتأهيل الصحي برنامجا تدريبيا إكلينيكيا لطلبة الدراسات العليا بهدف تطوير المهارات العملية وتعزيز المعرفة الإكلينيكية لدى اخصائيي العلاج الطبيعي واضطرابات النطق في القطاع الصحي بالكويت.

وقالت مديرة المؤسسة

د. إلهام الحمدان في تصريح نقله بيان للمؤسسة ان برنامج (سلسلة الممارسات العملية) الذي ينظم بالتعاون المشترك مع الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة يهدف الى توفير فرص التعليم المستمر والتدريب المهني للأطباء المحليين المتخصصين في مجال العلاج الطبيعي وعلاج النطق.

وأضافت ان البرنامج يشمل 12 دورة تدريبية مجانية تعقد على مدار العام وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات التي يشرف على إدارتها عدد كبير من اخصائيي العلاج الطبيعي في مؤسسة (كاميرون بيرنز).

وأوضحت ان العلاج الطبيعي يعد مثل أي مجال آخر في قطاع الرعاية الصحية يستمر في التطور والنمو بوتيرة سريعة، مؤكدة ان التدريب الاكلينيكي للخريجين اصبح ذا أهمية أكبر من أي وقت مضى ما يضمن تعريفهم بأحدث ما توصلت إليه التقنيات والمعلومات العلمية لرفع مستويات الخدمة وتحقيق نتائج أفضل للمرضى.

وذكرت الحمدان ان البرنامج يتضمن ورش عمل ودورات تدريبية لاخصائيي العلاج الطبيعي والتأهيل منها ثلاثة برامج هي: كيفية تشخيص آلام الظهر والركب وتأهيل المريض بالعلاج الطبي وكيفية تشخيص وعلاج أمراض النساء إلى جانب تشخيص أمراض الجهاز العصبي لدى الكبار والصغار وطرق علاجها.

وأكدت حرص مؤسسة فوزية السلطان للتأهيل الصحي على الاستثمار في مجال التعليم المستمر ليس لموظفيها فقط بل لجميع العاملين في المجتمع الطبي المحلي.

وأفادت بان من أهداف المؤسسة، كونها منظمة غير ربحية متخصصة في الرعاية الصحية، تمكين الأطباء في الكويت من الاستزادة من المعرفة والعلم وتشجيعهم على الممارسة المتخصصة القائمة على الأدلة إلى جانب تطوير قطاع الرعاية الصحية في البلاد.