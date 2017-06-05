بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وببرقية أخرى إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بمناسبة فوز الكويت بمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي لعامي 2018 و2019.

وأشاد الشيخ محمد الخالد في برقيتيه وفق بيان لوزارة الدفاع بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي «أثمرت هذا الفوز التاريخي الذي يمثل نجاحا للديبلوماسية الكويتية الخارجية ويعزز مكانتها على الأصعدة المحلية والعربية والدولية».

وأشاد بجهود منتسبي وزارة الخارجية الكويتية التي تكللت بفوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن.