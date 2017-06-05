هنأ محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والشعب الكويتي بمناسبة فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2018 و2019م.

وأكد الشيخ فيصل الحمود في تصريح صحافي أن فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن بواقع 188 صوتا من أصل 192 ما هو الا نجاح كبير لمستوى الديبلوماسية الكويتية، ويعكس مدى العلاقات الطيبة والقوية التي تسعى الكويت لترسيخها منذ عقود.

وأضاف أن نسبة التصويت التي أتت بشبه اجماع وتأكيد من المجتمع الدولي على مكانة الكويت المرموقة التي تحظى بها دوليا وعالميا، مشيرا إلى أن هذا الفوز جاء أيضا ليؤكد على مسيرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وحنكته في مجال السياسة الخارجية.

وبين الشيخ فيصل الحمود أن تاريخ الكويت سيتوقف طويلا بكل إجلال وإعزاز أمام مسيرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإنجازاته التي حققت للكويت مكانة متميزة إقليميا ودوليا.