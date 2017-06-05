بعث نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة فوز الكويت بعضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي، وجاء في البرقية:

يطيب لنا ـ بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني ـ ان نزجي الى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2018 و2019 بمباركة دولية للديبلوماسية الكويتية.

وإننا لنهنئ سموكم والكويت قاطبة حكومة وشعبا ونهنئ أنفسنا بهذا الإنجاز الكبير الذي يُضاف الى سجل إنجازات الكويت في عهد سموكم، مشيدين بجهود وزارة الخارجية الحثيثة في تعزيز الدور الديبلوماسي للكويت خليجيا وعربيا ودوليا، الذي توج بتأييد عالمي من قبل 188 دولة لحصول الكويت على هذا المقعد لدى مجلس الأمن.

وختاما، نتضرع الى الله تعالى ان تواصل كويتنا العزيزة تألقها وتميزها في جميع المجالات وفي جميع المحافل الإقليمية والدولية، وان يديم عليها نعمه ظاهرة وباطنة في ظل قيادة سموكم الحكيمة قائدا لمسيرة العطاء وراعيا للنهضة والنماء بمؤازرة أخيكم سيدي سمو ولي العهد الأمين، حفظكما الله ورعاكما ذخرا للبلاد.

كما بعث الشيخ مشعل الأحمد ببرقية أخرى الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد جاء فيها:

يطيب لنا ـ بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني ـ ان نبعث الى سموكم أسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2018 و2019 بمباركة دولية للديبلوماسية الكويتية.

وإننا لنهنئ سموكم ونهنئ أنفسنا والكويت قاطبة بهذا الإنجاز الكبير الذي يُضاف الى سجل إنجازات الكويت، مشيدين بجهود وزارة الخارجية الحثيثة في تعزيز الدور الديبلوماسي للكويت خليجيا وعربيا ودوليا، الذي توج بتأييد عالمي من قبل 188 دولة لحصول الكويت على هذا المقعد لدى مجلس الأمن.

وختاما، نتضرع الى الله تعالى ان تواصل كويتنا العزيزة تألقها وتميزها في جميع المجالات وفي جميع المحافل الإقليمية والدولية، وان يديم عليها نعمه ظاهرة وباطنة في ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرة العطاء وراعي النهضة والنماء سيدي صاحب السمو الأمير بمؤازرة سموكم.

وبعث الشيخ مشعل الأحمد ببرقية اخرى الى الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وجاء في البرقية: يسرنا ان نبعث الى معاليكم وجميع منتسبي وزارة الخارجية خالص تهانينا القلبية بمناسبة فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2018 و2019 بمباركة دولية للديبلوماسية الكويتية.

وإننا لنهنئ الكويت قاطبة أميرا وولي عهد وحكومة وشعبا ونهنئ أنفسنا بهذا الإنجاز الكبير الذي يُضاف الى سجل إنجازات الكويت في عهد شيخ الديبلوماسية صاحب السمو الأمير مشيدين بجهود معاليكم الحثيثة في تعزيز الدور الديبلوماسي للكويت خليجيا وعربيا ودوليا، الذي توج بتأييد عالمي من قبل 188 دولة لحصول الكويت على هذا المقعد لدى مجلس الأمن.

وختاما، نتضرع الى الله تعالى ان تواصل كويتنا العزيزة تألقها وتميزها في جميع المجالات وفي جميع المحافل الإقليمية والدولية، وان يديم عليها نعمه ظاهرة وباطنة في ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرة العطاء وراعي النهضة والنماء صاحب السمو الأمير بمؤازرة سمو ولي العهد.