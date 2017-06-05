وزعت جمعية النجاة الخيرية أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار صائم ضمن حملة شملت اللاجئين السوريين في الأردن وعدد من النازحين في الداخل السوري.

وقال مدير إدارة المشاريع الإغاثية بالجمعية م. ثامر السحيب لـ «كونا» إن الجمعية وزعت 10400 وجبة إفطار صائم إضافة إلى سلال غذائية تضم أهم المواد الغذائية الأساسية التي تكفي الأسرة مدة شهر تقريبا.

وأضاف أن مشروع إفطار الصائم من أهم المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن (النجاة الخيرية) حددت الأماكن والمناطق التي يتواجد بها العدد الأكبر من اللاجئين لتوزيع الوجبات والسلال الغذائية.

وأوضح أن الجمعية تعاقدت مع شركات مواد غذائية ذات سمعة جيدة لتقدم منتجات ووجبات تليق بقيمة العمل الخيري الكويتي، مشيرا إلى أن خطوة توزيع الوجبات والسلال الغذائية بدلا من إقامة ولائم الإفطار ساهمت بزيادة شرائح المستفيدين منها لتشمل كبار السن والأطفال غير القادرين على حضور الولائم.

وعن دعم اللاجئين السوريين قال السحيب: إن (النجاة الخيرية) حرصت منذ اندلاع الأزمة السورية على التواجد الميداني، حيث سيرت عشرات القوافل الخيرية التي تنوعت بين المواد الغذائية والكساء والخيام والمواد الأساسية للإيواء علاوة على العلاجات الطبية.