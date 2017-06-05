أعلنت لجنة زكاة القدس في المسجد الأقصى انها نفذت مشروع موائد الرحمن بتمويل من لجنة العالم العربي بجمعية احياء التراث الإسلامي بالكويت.

وقالت لجنة زكاة القدس في بيان إنها شرعت بتنفيذ المشروع مع الأيام الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى بدعم الكويت حيث تسعى لمساعدة رواد المسجد الوافدين من كل انحاء فلسطين كافة والفقراء من المدينة المقدسة في توفير وجبة الإفطار.

وأكدت اللجنة أنها ماضية في تقديم رسالة الخير التي تتبناها من أجل تخفيف المعاناة عن الفئات المحرومة من الأرامل والأيتام والفقراء، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمقدسيين بجميع امكاناتها من أجل صمودهم ورباطهم في المدينة المقدسة.

وأعربت اللجنة عن شكرها إلى جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويتية ولجنة العالم العربي التابعة لها على ما تقدمانه من اعمال خيرية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الكويت حكومة وشعبا في دعم صمود الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته خاصة في مدينة القدس.