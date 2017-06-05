في ضوء تعزيز التعاون والتنسيق العلمي المشترك بين كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت ومؤسسات الدولة المختلفة، وانطلاقا من حرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على تعزيز أواصر التعاون العلمي والثقافي بين المؤسسات العلمية والثقافية وحرصا على تنمية الصلات العلمية والثقافية والرقي بها إلى المكانة اللائقة في مجال الثقافة فقد قام كل من د. حمود فهد القشعان، عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، وم. علي حسين اليوحة، الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بتوقيع مذكرة تفاهم بين كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في يوم الأربعاء 24/5/2017م.

وقد فتحت مذكرة التفاهم مجال التعاون المشترك بين الجانبين في أعمال المسح والحفائر الأثرية وتدريب كوادر القسم العلمي بكلية العلوم الاجتماعية، والتعاون في تدريب وتأهيل طلبة تخصص الأنثروبولوجيا بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية حتى يمكن تزويد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالمؤهلين علميا في مجال الآثار والمتاحف. واتفق الجانبان على تبادل التعاون في إقامة المؤتمرات والندوات المتخصصة وتبادل المعلومات العلمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تكوين فرق عمل مشتركة وتبادل الخبرات العلمية والمهنية بما يعود بالفائدة على الباحثين والدارسين.

وقد أعرب كل من عميد كلية العلوم الاجتماعية والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن سعادتهما الكبيرة بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، متمنين أن تعود بالفائدة على الجانبين.