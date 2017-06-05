صرح مدير مشروع التعليم الإلكتروني بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. خالد الكندري بأنه تم تقديم ورشة أساسيات في التعليم الإلكتروني اكثر من 15مرة في كليات ومعاهد الهيئة واستفاد منها 240 عضو هيئة تدريس وتدريب، وتهدف الورشة إلى نشر ثقافة التعليم الإلكتروني بين أعضاء هيئتي التدريس والتدريب حتى يساهموا في نجاح المشروع في مؤسستهم التعليمية التي ينتمون إليها وبذلك ترتقي الهيئة بأساليب التعليم والتدريب.

وأوضح د. الكندري بأن والورشة من تنظيم إدارة مشروع التعليم الإلكتروني بالتنسيق مع مركز القياس والتقويم، أما جهة التدريب فهي المركز الاقليمي لتصميم البرمجيات، ويمنح كل مشارك شهادة حضور من المركز الاقليمي مختومة بختم الهيئة وستدرج شهادة الورشة في ملفه بالهيئة.

الشكر موصول

وقد ذكر د. خالد الكندري ان ردود الأفعال كانت إيجابية وبشكل كبير لذلك ستتكرر التجربة في الفصل الدراسي الأول وقد حث جميع ورؤساء الأقسام العلمية إلى التعاون بهذا الخصوص. مقدما الشكر للمنسقين والمنسقات وإدارة مركز القياس والتقويم وإدارة الخدمات على تعاونهم في اعداد وتنظيم هذه الورش.