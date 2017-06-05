فازت الطالبة فاطمة عايض المطيري من برنامج الماجستير في التربية الموحدة مسار المناهج وطرق التدريس بجائزة مشاريع طلبة الدراسات العليا- الماجستير للعام الأكاديمي2016/2017 عن دراسة بعنوان: «فاعلية نموذج الصف المقلوب لتحقيق مستويات تصنيف بلوم المنقح في المجال المعرفي لمادة الأحياء للصف الحادي عشر في المرحلة الثانوية» بإشراف د. فايز منشر الظفيري.

وتوضح الدراسة أن الصف المقلوب يعد نقلة نوعية في عملية التعلم، حيث يتم فيه توظيف الأدوات التكنولوجية لزيادة دافعية المتعلمين لخوض مجال التشاركية وتبادل الخبرات فيما بينهم، كما تعد الصفوف المقلوبة بمنزلة حل عصري لتقليص الفجوة بين أسلوب التعلم المتبع في الصفوف التقليدية وواقع حياة المتعلم خارج المدرسة حيث بإمكانه الاستمتاع بالتقنية من خلال جهازه الذكي أو اللوحي.

ويتيح نموذج الصف المقلوب فرصة للمعلم لتدريس المحتوى من خلال مقاطع فيديو قصيرة تتم مشاركتها مع الطلاب ليطلعوا عليها في منازلهم، ثم الاستفادة من زمن الحصة الدراسية لتعزيز فهم أعمق للمادة العلمية، حيث يمكن للمتعلم تحقيق أفضل لمستويات التفكير العليا عندما يكون في بيئة تعليمية غنية ومتنوعة بالخبرات التعليمية تسمح له بممارسة الحوار وتبادل الخبرات والآراء مع زملائه، ونمط التعلم ضمن نموذج الصف المقلوب يناسب عدد ساعات التعلم في النظام التعليمي في الكويت، حيث يمكن توظيف زمن الحصة الدراسية لتحقيق الأهداف التعليمية، وبناء متعلم قادر على مواجهة تحديات الحياة من خلال اكسابه مهارات ومعارف متقدمة.