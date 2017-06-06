عادل الجري: البيت يقدم 210 آلاف وجبة خارجياً

أكد بيت الزكاة استمرار مشروع ولائم الإفطار المحلي 1438هـ/2017م داخل الكويت والذي ينفذه البيت طوال شهر رمضان المبارك سنويا منذ العام 1983، وهو من أكبر المشروعات المحلية التي ينفذها البيت بتبرعات أهل الكويت وبدعم من الأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر.

وبهذه المناسبة، صرح مدير مشروع ولائم الإفطار المحلي في بيت الزكاة عايد المطيري بأن المشروع ينفذ هذا العام فيما يقارب 200 مسجد وموقع في جميع محافظات الكويت بشكل مختلف عن السنوات الماضية.

وقال المطيري إن المشروع في حلته الجديدة يجري تنفيذه في بعض المواقع في قاعات مجهزة بالكامل وفيها عدد من الطاولات والكراسي الفندقية التي يقدم الطعام عليها للصائمين.

وأضاف ان المشروع يستهدف تقديم اكثر من 19 ألف وجبة يوميا يستفيد منها نفس العدد من الصائمين، متوقعا أن تصل تكلفة المشروع الإجمالية إلى أكثر من 700.000 دينار.

وأكد أن بيت الزكاة على استعداد لتسلم التبرعات من خلال صالات استقبال المتبرعين في مقره الرئيسي في منطقة الوزارات بجنوب السرة، أو عبر أحد فروعه في مناطق سلوى والجهراء وإشبيلية، أو من خلال مراكزه الإيرادية الموجودة في مختلف مناطق الكويت بالقرب من الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية، أو عن طريق خدمة الرسائل القصيرة (SMS) بإرسال حرف «و» أو «W» متبوعا بمسافة ثم إضافة مبلغ التبرع المحدد الذي يرغب المتبرع في المشاركة به في المشروع وإرساله إلى الرقم 99991 لمشتركي شركة زين للاتصالات أو الرقم 55244 لمشتركي فيفا أو الرقم 1554 لمشتركي شركة اوريدو.

من جانبه، قال مدير إدارة النشاط الخارجي عادل الجري إن مشروع ولائم الإفطار خارج الكويت ينفذ لصالح أيتام بيت الزكاة والطلبة وفقراء المسلمين في 29 دولة عربية وإسلامية بالتعاون مع 50 هيئة وجهة خيرية في هذه الدول معتمدة من قبل وزارة الخارجية الكويتية لتقديم 210.000 وجبة بتكلفة قدرها 105.000 دينار، حيث تبلغ قيمة الوجبة نصف دينار وتصل تكلفة الفرد الواحد طيلة شهر رمضان المبارك إلى 15 دينارا.