يقصد بزكاة الثروة التجارية جميع الأموال التي اشتريت بنية بيعها والمتاجرة بها، سواء كانت عقارا أو مواد غذائية أو زراعية، وهذه الأموال يطلق عليها عروض التجارة.

الفرق بين عروض القنية وعروض التجارة:

ويقصد بعروض القنية تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي، لا للبيع والتجارة، وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول الثابتة، وهي التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها الاحتفاظ بها لأنها أدوات إنتاج، مثل الآلات، والمباني، والسيارات، والمعدات، والأراضي، التي ليس الغرض منها بيعها والمتاجرة بها.

وأما عروض التجارة، وهي العروض المعدة للبيع، وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول المتداولة، وهي التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها المتاجرة بها، مثل البضائع، والسلع، والآلات، والسيارات، والأراضي التي تشترى بنية المتاجرة بها، فإنها تجب فيها الزكاة إذا ما استوفت شروط وجوب الزكاة.

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:

1 - أن تتوافر نية التجارة عند تملك العروض.

2 - ألا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل الحول من دون قصد التحايل.

كيف تزكى الثروة التجارية؟

إذا حل موعد الزكاة ينبغي للتاجر المسلم - أو الشركة التجارية - أن يقوم بجرد تجارته ويقوم البضاعة الموجودة ويقوم ما لديه من نقود - سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها - ويضيف إليها ما له من ديون مرجوة السداد، ثم يطرح منها الديون التي عند الأشخاص أو جهات أخرى، ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر (2.5%).

مقدار الزكاة = (قيمة البضاعة الموجودة + السيولة النقدية بالصندوق أو البنك + الدين المرجو سداده - الديون التي على المزكي للغير) ×2.5%.

بأي سعر يقوم التاجر بضاعته عند إخراج الزكاة؟

يقوم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي، سواء كان سعر السوق الحالي منخفضا عن سعر الشراء أو مرتفعا، فالعبرة بسعر السوق الحالي.

ويكون التقويم لكل تاجر بحسبه سواء أكان تاجر جملة، أم تاجر تجزئة والسعر المتوسط لمن يبيع بالجملة والتجزئة معا.

زكاة عروض التجارة من أعيانها: الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدا بعد تقويمها وحساب المقدار الواجب فيها، لأنها أصلح للفقير، حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت، ومع ذلك يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر، ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانا يمكنه الانتفاع بها.

وهذا ما اختارته الندوة في ضوء الاجتهادات الفقهية وظروف الأحوال.