أعلن مدير عام لجنة التعريف بالإسلام م.عبدالعزيز الدعيج إشهار إسلام 192 مهتديا ومهتدية منذ بداية الشهر الفضيل من شتى الجنسيات ضيوف الكويت، ومؤكدا حرص اللجنة الحثيث على رعايتهم تعليمهم وتثقيفهم وتوعيتهم، معتبرا هذا العمل بمنزلة حجر زاوية في دور اللجنة الريادي الذي لا يقتصر فقط على نطق الشهادتين بل يطمح لتخريج مهتدين صالحين ومصلحين.

وتابع الدعيج: كما قامت اللجنة بتوزيع عدد 700 حقيبة دعوية بمختلف اللغات وتعد الحقيبة الدعوية واحدة من أهم الوسائل التي تتبعها اللجنة في تعريف الطرف الآخر بالإسلام وتتم طباعتها بعدد 14 لغة ويضم مادة دينية مميزة تناسب كل الشرائح علاوة على كتيبات ونشرات ومطويات وفليرات وتسجيلات مرئية وأخرى سمعية علاوة على التواجد بقوة عبر شتى وسائل التواصل الاجتماعي.

وحول عدد وجبات إفطار الصائم التي وزعتها اللجنة في شتى افرعها المنتشرة من الجهراء إلى الوفرة قال: بفضل الله وزعنا عدد 17708 وجبات إفطار صائم في شتى الأفرع ولهذا المشروع الموسمي أهمية خاصة إذ إنه يعتبر إفطارا ودعوة فنقيم من خلاله المحاضرات واللقاءات الدعوية والتثقيفية.