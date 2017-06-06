طرحت لجنة زكاة العثمان مشروع الزكاة والصدقات «زكاتك.. بركاتك»، الذي يهدف إلى دعم وإعانة وإغاثة ومساندة ومساعدة الفقراء والمحتاجين واليتامى وذوي العوز وغير المقتدرين والتخفيف عن كاهلهم معاناة وأعباء المعيشة ومساعدتهم على توفير حياة كريمة لهم. وذلك من باب التكافل الاجتماعي بين المسلمين الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، من خلال صرفها لمستحقيها من مصارف الزكاة الشرعية الثمانية.

كما أن الزكاة للغني زيادة وبركة في الحياة والأهل والمال، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد». وأشارت اللجنة إلى أن عدد المستفيدين من المشروع يبلغ نحو 2000 أسرة من المستحقين لمصارف الزكاة الشرعية؟ ويهدف المشروع إلى:

٭ جمع أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها وفق مصارف الزكاة الشرعية

٭ مد يد العون للضعفاء والفقراء والمحتاجين.

٭ سد احتياجات الأيتام وتحسين أحوالهم المعيشية في كل المجالات.

٭ التسابق في فعل الخيرات بين المؤسسات الخيرية.

ميزانية المشروع: 100 ألف دينار.

للمساهمة والتبرع: حساب رقم: 0119810010 بنك بوبيان أو الاتصال برقم: 22667780 - 22629843 -99388878/حولي - شارع تونس - خلف مدرسة الجيل الجديد بجانب مسجد الشايجي.