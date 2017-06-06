قام وفد من جمعية النجاة الخيرية ضم كلا من نائب مدير عام الجمعية د.جابر الوندة ومدير المشاريع الإغاثية م.ثامر السحيب بزيارة لمركز الملك سلمان للعمل الإغاثي والإنساني وذلك لتبادل الخبرات والتجارب والتعاون لخدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز التعاون المشترك والذي ينعكس بالإيجاب على شريحة المستفيدين، وكان في استقبال الوفد الزائر المشرف العام على مركز الملك سلمان للعمل الإغاثي والانساني الدكتور عبدالله الربيعة، الذي أشاد بأهل الكويت وعملهم الخيري والإنساني المميز الذي جاب الكرة الأرضية لتقديم العون والدعم للمعوزين.

من جانبه، قدم الوندة للربيعة درعا تكريمية إهداء من جمعية النجاة الخيرية، مثمنا الجهود الحثيثة والمباركة التي يقوم بها المركز، وعلى الرغم من أنه حديث النشأة إلا أنه حقق إنجازات مباركة استفاد منها عشرات آلاف حول العالم وجعلت منه نموذجا يحتذى به في العمل الإنساني الراقي، مؤكدا أنه سيكون هناك تعاون مميز لتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية المهمة.