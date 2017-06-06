طنبورة: مساعدة المرابطين تجسد معاني التكافل الاجتماعي

شرعت جمعية الفلاح الخيرية بإقامة موائد الرحمن الرمضانية في باحات المسجد الأقصى ضمن مشروعها الخيري الرمضاني (رمضان يجمعنا) والذي بدأته الجمعية مطلع الشهر الفضيل ويأتي بدعم كريم من أهل الخير في الكويت الشقيقة.

وأكد رئيس جمعية الفلاح الخيرية د.رمضان طنبورة التزام جمعية الفلاح الخيرية تجاه دعم المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك خاصة أن لشهر رمضان المبارك الصفة الدينية الخاصة به ومضاعفة الأجر والثواب خاصة للمصلين في المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ولأهمية مشروع إفطار الصائم والذي يهدف إلى توفير وجبات الإفطار للمصلين المرابطين في المسجد الأقصى.

وأوضح أن هذه الموائد الرمضانية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والإفطارات الجماعية التي تنظمها جمعية الفلاح الخيرية مضيفا أن الجمعية تحرص على التنفيذ الدوري للمشروعات الإغاثية التي تستهدف القطاعات الفقيرة خاصة في ظل ما يتعرض له شعبنا من تضييق وحصار.

وشكر د.طنبورة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والحكومة الكويتية والشعب الكويتي والمؤسسات الخيرية وأهل الخير والإحسان في الكويت الذين أصبح لهم باع طويل في تقديم أعمال الخير والمساعدة لأبناء شعبنا الفلسطيني على الأصعدة المختلفة، وهذا دليل على عمق الإحساس والمسؤولية، لتجسيد معاني التكافل الاجتماعي والعطاء بين المسلمين ويدل على روح تضامنية عالية تنم عن بذرة الخير المتأصلة فيهم.