الزبن: مسابقة المرحومة شريفة خرجت الجيل الثاني من حفظة كتاب الله خلال 23 عاماً



ليلى الشافعي

قالت رئيسة لجنة ساعد أخاك المسلم المنبثقة عن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية نسيبة المطوع ان سعادتنا لا توصف ونحن نرى البراعم من الطلاب والطالبات تترعرع وتنشأ على حفظ وتجويد واتقان القرآن حتى صاروا رجالا ونساء يعملون بكتاب الله ويعلمونه لأولادهم، فهنيئا لهم ولأولياء أمورهم الذين ثابروا معهم وجعلوا أولادهم ينشأون في احضان القرآن.



جاء ذلك خلال الاحتفال بالمسابقة السنوية الرمضانية الثالثة والعشرين التي تنظمها لجنة ساعد أخاك المسلم والتي يقوم برعايتها والد المرحومة شريفة أحمد الزبن وتشرف عليها مسؤولة القرآن الكريم باللجنة شريفة المضف، وكل من الشيخ الهيثم الصادق مدرس القرآن في الحافظة التابعة للجنة والشيخة انغام الغزالي والشيخة مشيرة جوهر لاختبار البنات.



وأشارت المطوع إلى ان عدد الطلاب والطالبات بلغ 130 متسابقا ومتسابقة وبلغ عدد الناجحين 114 متسابقا ومتسابقة 57 بنين، و57 بنات، وقالت ان المسابقة للمراحل الدراسية من أولى ابتدائي إلى المرحلة الثانوية وكل مرحلة لها مقرر للمسابقة وذلك برعاية أحمد الزبن والشيخ عيسى بن عيسى فهنيئا للطلاب والطالبات ولأولياء امورهم بدوره، أعرب راعي المسابقة أحمد الزبن عن سعادته وهو يرى حفظ القرآن في ازدياد وفي تقدم ملحوظ منقطع النظير وحصول كثير من الطلاب والطالبات هذا العام على نسبة تفوق الـ 90%، ا يلي اسماء الطلبة الفائزين في المسابقة

أولا: كشف البنات

أسيل عبدالرازق عصفور

سلمى خالد قطب

زينب كحلاوي غانم

هند أحمد عبدالعظيم

سماء أشرف محمد

نورهان ممدوح عمر

لمار محمد مصطفى

مريم أشرف أبوزيد

خديجة محمود عطية

أنفال الهيثم الصادق

يمنى أحمد حسن

لجين محمد مصطفى

رؤى عثمان محمد

رغد ياسر محمود

سلمى عفيفي السيد

آية نادر إسماعيل

أروى أحمد محمود

جمانة عبدالعظيم عبدالجيد

رانيا محمد ثروت

هالة فادي عزب

اسراء حشمت فايز

تسنيم محمد محمد سند

آلاء عصام حسن

آلاء عبدالرازق محمد

رنيم طارق محمد

سماء سيد أحمد

ترتيل عصام حسن

هاجر أيمن محمد الهادي

شذا سعد الخلف

صفية محمود عطية

آية أشرف قرني

أمامة الهيثم الصادق

ريحانة أحمد عبدالعظيم

دعاء خالد ثروت

سندس عبدالمعز محمد

منيرا ياسين خان

نجلاء أحمد عبدالباسط

يمنى شريف طلعت

أبرار كحلاوي غانم

رحاب عبدالمعز محمد

أسيل أحمد محمود

علياء هشام محمد

سمية سيد أحمد

هدى أحمد عبدالفتاح

روضة عصام حسن

علا كحلاوي غانم

فاطمة أحمد جابر

ندى عثمان بركات

ندى محمد أحمد

سهيلة أحمد عبدالعظيم

منار أحمد عبدالعظيم

فاطمة شريف طلعت

شروق سعد خلف

فاطمة عبدالمنعم محمود

روان طارق محمد

أفنان عيسى محمد

زينب محمد ضاحي

ثانيا: كشف البنين

عمر أحمد فتحي

أنس أشرف أبوزيد

عمر ربيع عبدالفتاح

أنس شريف طلعت

عبدالملك أشرف محمد

محمد عفيفي السيد

إبراهيم محمد إبراهيم

محمد ربيع عبدالفتاح

عبدالله فادي عزب

أنس حشمت فايز

اياد محمد ثروت

أسامة عبدالرحمن علي

محمد خالد ثروت

عمار أحمد حسن

خالد أحمد جابر

يوسف أحمد كامل

محمود عبدالمنعم محمود

عبدالرحمن أحمد فتحي

عبدالرحمن خالد قطب

خالد ياسر محمود

سيف الاسلام الهيثم الصادق

عمر شريف طلعت

عبدالله سيد أحمد

محمد شريف محمد

محمود علاء سعد

أحمد نادر اسماعيل

عبدالله أبوبكر السيد

أحمد فادي عزب

عمرو خالد قطب

محمود محمد محمد سند

مؤمن أشرف محمد القصبي

إبراهيم مصطفى إبراهيم

عبدالله حمدي فتحي

أحمد حشمت فايز

محمد علاء سعد

عبدالرحمن محمد ضاحي

محمد أحمد حسن

طلعت حشمت فايز

محمد ممدوح عمر

أنس عبدالرحمن علي

أبوبكر عبدالعظيم عبدالجيد

عمر أحمد البدوي

عمر شريف طلعت

محمد أحمد عبدالفتاح

معاذ أيمن محمد

أيمن السيد محمد سعد

محمد علاء السيد عزب

عمر محمود عطية

محمد أحمد السعيد

مصطفى ممدوح عمر

محمد عثمان محمد

أحمد عبدالعزيز أحمد

عز الدين أحمد كامل

خالد حافظ محمد

زياد علاء سعد

السيد أبوبكر السيد

أسامة أحمد حسن