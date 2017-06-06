ليلى الشافعي

أقامت جمعية بشائر الخير المتخصصة في مكافحة المخدرات والإدمان حفل استقبال للتهنئة بشهر رمضان المبارك بحضور رئيس الجمعية الشيخ عبدالحميد البلالي وسلمان مندني نائب رئيس الجمعية ورؤساء لجان العلاقات العامة رعاية التائبين والرعاية اللاحقة والإعلامية والسجن المركزي وعشرات التائبين وأبنائهم.

وبهذه المناسبة، توجه الشيخ البلالي بالتهنئة للجميع، متمنيا لهم أن يتقبل الله منهم صالح الأعمال.

وفي كلمته، تحدث البلالي عن الفرح المباح خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنه من حق الإنسان أن يفرح بشهر الصوم لما فيه من الفضائل الكثيرة والرحمات المنزلة من عند الله جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم: «للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره، وفرحة بلقاء ربه».

كما أوضح خلال الكلمة أن من علامات حب الله للعبد خلال هذا الشهر أن يوفقه إلى الخير ومزيد من الطاعات، مؤكدا أن شهر رمضان فرصة عظيمة لمن أراد التوبة لأن الحسنات مضاعفة، ويعتق المولى تبارك وتعالى كل ليلة رقابا من النار، فاستثمروا فرصة هذا الشهر في طاعة الله وأنيبوا إليه خاشعين بدموع التوبة.

من جانبه، تحدث رئيس لجنة العلاقات العامة منصور الخشتي عن ذكريات رمضان في حياته، وكيف أن هذا الشهر طريق للهداية والتزام جادة الصواب، وأنه الفرصة الأقوى للإقلاع عن المخدرات القائلة والبعد عن الصحبة السيئة، وكيفية استثمار هذا الشهر الكريم في الطاعات التي تقربه من ربه.

أما نائب رئيس لجنة الرعاية اللاحقة عبدالرحمن بوزبر، فقال: شهر رمضان فرصة لقراءة القرآن ومزيد من الحفظ والتدبر لآياته العظيمة التي تدعو إلى البر والصلاح لكل إنسان، وحث التائبين على ضرورة الاستعداد للعشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل والالتزام ببرنامج الاعتكاف الرمضاني بأحد مساجد الكويت والذي تنظمه جمعية بشائر الخير سنويا، وهو من الأنشطة المهمة التي تحرص عليها الجمعية سنويا خلال هذا الشهر الفضيل لما له من مردود إيجابي في نفوسهم.

وكان ختام كلمات حفل الاستقبال لنائب رئيس الجمعية الشيخ سلمان مندني، حيث قال: الصيام هو العبادة الوحيدة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه دون واسطة، وقد نسبه الله تعالى إلى نفسه وجعله سرا بينه وبين عبده.

وختم مندني كلمته قائلا: شهر رمضان تحول تاريخي في حياة الإنسان الذي يسعى إلى التوبة، فما مر بالمسلمين شهر خير منه، لأنه كله خير.