

عمادي: حلقات مباركة وجهد كبير نسأل الله أن يجعله في موازين العم خالد يوسف المرزوق وذريته الطيبة

الخراز: لحافظ القرآن من البركات والخيرات الشيء الكثير كيف لا وصدره حاوٍ لكتاب الله وهو أكرم محتوى

العتيبي: حلقات العم خالد يوسف المرزوق تميزت بالكثير من التنظيم والاهتمام من أبناء المغفور له ـ بإذن ربه ـ الذين يُِشكرون على الدعم والرعاية

صالح: رؤيتنا تقوم على تخريج جيل يهتدي بالقرآن ويعمل به ويحقق الريادة والإتقان في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه

أبو الحسين: القرآن العظيم شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم وأنفع وأعظم وأشجع في إزالة الداء من القرآن

250 دارساً بالحلقات بينهم 14 أتموا الحفظ بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد كوكبة من القراء المجازين

حلقات البراعم وحلقة الجاليات تستمر في التميز لتحفيظ كتاب الله للناشئة وغير الناطقين بالعربية



أسامة أبو السعود



عاما بعد عام تزدهر حلقات المغفور له العم خالد يوسف المرزوق ـ رحمه الله تعالى ـ لحفظ كتاب الله الكريم بتخريج كوكبة الحفظة بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.



وبراً بوالديهم يستمر العطاء على النهج الطيب في حب كتاب الله ورعاية اهله، حيث يرعى ابناء المغفور له - بإذن الله - العم خالد يوسف المرزوق وفي مقدمتهم أ.فواز خالد المرزوق هذه الحلقات لحفظة كتاب الله والعناية بهم وتقديم كل العون لهم لإتمام الحفظ المتصل بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخريج كوكبة جديدة من حفظة كتاب الله كل عام.



وبفضل الله تعالى بلغ عدد الدارسين في حلقات العم خالد يوسف المرزوق - رحمه الله - 250 دارساً، تخرج منهم 14 دارسا أجيزوا بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم و38 آخرون على وشك الانتهاء من إتمام السند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم على يد كوكبة من القراء المجيزين بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم.





وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية م.فريد اسد عمادي الشيخ خالد الخراز مدير إدارة مساجد الأحمدي د.أحمد العتيبي المشرف العام على الحلقات الزميل يوسف عبدالرحمن



وفي حفل بهيج اقيم بمسجد سعد السلطان السالم بمنطقة الفنطاس، اكتسى المكرمون بوشاح حلقات العم خالد يوسف المرزوق، وعلت الفرحة وجوههم وجميع الحاضرين الذين شاهدوا تكريم ابنائهم لما قاموا به من جهد طوال عام كامل لحفظ كتاب الله سواء من حلقات الصغار او ممن تخرجوا في الحلقات بعد اتمام السند بقراءاته المتعددة.

عمادي والخراز والعتيبي

واثنى وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية م.فريد اسد عمادي على الجهود الكبيرة والدعم المتواصل الذي يقدمه ابناء المغفور له بإذن الله العم خالد يوسف المرزوق ـ رحمه الله تعالى ـ ورعايتهم لاهل القرآن سواء من الناشئة او فئات الكبار، داعيا الله تعالى ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وان يجعله في ميزان اعمال والدهم المغفور له بإذن الله العم خالد يوسف المرزوق وموازين اعمالهم الصالحة جميعا.



وقال م.عمادي الذي اقيم الحفل برعايته: «يسرني ان اتحدث اليكم في هذه الليلة المباركة ونحن نكرم ابناءنا حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، هذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل دستور هذه الامة ومنهاجها القويم، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من افضل الاعمال تعلم القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».



وتابع الوكيل عمادي قائلا: «ولاشك ان حفظ كتاب الله تعالى وخاصة لابنائنا الصغار عمل جليل واجره عظيم ونفعه كبير».

الوكيل عمادي ود.أحمد العتيبي والشيخ خالد الخراز والزميل يوسف عبدالرحمن والحاصلون على السند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحمد علي)

واضاف: «وبهذه المناسبة الكريمة اتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى ابناء العم خالد يوسف المرزوق ـ رحمه الله ـ على تبنيهم اقامة هذه الحلقات لتحفيظ القرآن الكريم، والتي نسال الله تعالى ان يجعل هذا العمل ثمرة جارية لابيهم ـ رحمه الله ـ وكما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».



وتابع عمادي قائلا «ولا شك ان هذا العمل الكريم هو من الصدقة الجارية التي يجري اجرها للميت، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا العمل العظيم، وهذا الاجر الكبير نورا ينور الله به قبر العم خالد يوسف المرزوق ـ رحمه الله ـ وان يفتح له بابا الى الجنة».



واستطرد وكيل الاوقاف: «لأن هذه الاعمال جليلة وعظيمة ينتفع الميت، وينتفع بها ابناؤه، حفظهم الله ونسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل ثواب هذا العمل الجليل العظيم في موازين حسنات جميع من ساهم وسعى ورعى وبادر لاقامة هذا العمل العظيم».

الوكيل عمادي ود.أحمد العتيبي والشيخ خالد الخراز والزميل يوسف عبدالرحمن وعدد من الدارسين في حلقات الإقراء والسند

واضاف «الشكر موصول لاخينا العزيز يوسف عبدالرحمن (ابو مهند) المشرف على الحلقات والمتابع لهذا العمل الجليل العظيم، ونسال الله تبارك وتعالى ان يثقل له في الميزان، وكما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا».



وزاد بقوله: نسال الله ـ عز وجل ـ ان يجعل اجور حفظ القرآن لابنائنا لكل من ساهم في هذا العمل الجليل، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قرأ حرفا من كتاب الله فله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها، لا اقول «الم» حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف»، فكم من ابنائنا ردد القرآن وحفظه، وكم من الحسنات حظي بها كل حافظ وكل قاري للقران، وكم من الحسنات حظي بها كل من ساهم وسعى وأنفق من أجل هذا العمل الجليل المبارك.



رسالة إلى الحفظة

تكريم وكيل وزارة الأوقاف م.فريد أسد عمادي

جانب من الحضور الحاشد في الحفل السنوي

وتابع وكيل وزارة الأوقاف قائلا: «والأمر الآخر الذي أتوجه به الى أبنائي حفظة كتاب الله تبارك وتعالى ولأولياء أمورهم أقول: أعظم ما تصنعونه لأبنائكم هو حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وتقومون ألسنتهم بحروف القرآن الكريم، وتنورون حياتهم ببركة هذا الكتاب العظيم».



وزاد: «فالحرص الحرص على تشجيعهم وعلى متابعتهم، وعلى تحبيبهم لحفظ هذا الكتاب العظيم، واسأل الله العظيم أن يبارك في الجهود وان يجزل الثواب لكل من ساهم وسعى الى تحقيق هذا العمل العظيم في حفظ كتاب الله الكريم، وان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن نرى هؤلاء الشباب دعاة الى الله تبارك وتعالى في المستقبل القريب».



صلاح البشر والفوز بالجنة



من جهته، ألقى الداعية الشيخ خالد جمعة الخراز كلمة نيابة عن أسرة العم المغفور له بإذن الله العم خالد يوسف المرزوق، قال فيها «المشايخ الفضلاء.. الحفاظ الكرام.. أبناؤنا الطلبة.. أولياء الأمور، القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى أنزله على خاتم الأنبياء والمرسلين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، انزله الله من اجل صلاح البشر في الدنيا والفوز بالجنة والنعيم المقيم في الآخرة».



كتاب عظيم





وتابع، قال الله تعالى: (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا)، ولهذا اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، رضوان الله عليهم، ومن تبعهم الى يومنا هذا بكتاب الله».



ولفت الى أن هذا الاهتمام اتخذ أشكالا مختلفة، منها تفسيره وحفظه ومعرفة فضائله ونزوله وآدابه وغير ذلك من شؤون كثيرة تتعلق بهذا الكتاب العظيم.



واستشهد الخراز بعدد من أجمل الآيات التي نسجت عن فضائل القرآن واهله، حيث أنشد قائلا:



وإن كتاب الله أوثق شافع

وأغنى غناء واهبا متفضلا

وخير جليس لا يمل حديثه

وترداده يزداد فيه تجملا

فيا أيها القاري به متمسكا

مجلا له في كل حال مبجلا

هنيئا مريئا والداك عليهما

ملابس أنوار من التاج والحلا

فما ظنكم بالنجل عند جزائه

أولئك أهل الله والصفوة الملا

وكيل الأوقاف م.فريد عمادي والشيخ خالد الخراز ومدير إدارة مساجد الأحمدي ود.أحمد العتيبي وجمع من الحضور خلال لقطة تذكارية مع طلاب الحلقات



نِعم القدوة

تكريم الداعية الشيخ خالد الخراز

وتابع قائلا: إن لحافظ القرآن من البركات والخيرات الشيء الكثير، كيف لا وصدره حاو لكتاب الله وهو أكرم محتوى.



واكد الخراز ان لحفظ القرآن الكريم من الفضائل ما يدعو المسلم الى المسارعة لهذا الخير، ومن هذه الفضائل المترتبة على حفظه، ان حفظ كتاب الله هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فنعم القدوة ونعم الاقتداء، فكان حافظا له يقرأه لأصحابه ويسمعه منهم، وفي حفظه كذلك اقتداء بالسلف وسير على طريقهم، فقد كانوا يبدأون بحفظه قبل دراسة سائر العلوم.



وأردف قائلا «ومن عجائب هذا الكتاب المبارك انه اكثر كتاب يُقرأ في العالم ويحفظه الأعجمي حتى ضعيف الإدراك».



ومن فضائل القرآن، كما ذكرها الشيخ الخراز أيضا، «ان حافظ القران يستحق التكريم والإجلال، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط» (أخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري).



وأضاف: «فحق لحافظ القرآن ان يكرم ويجل، وان الفرحة الحقيقية ان يكون لمن حفظ القران والقيام بحقه، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل» (رواه البخاري).

المشرف العام على الحلقات الزميل يوسف عبدالرحمن في لقطة تذكارية مع محفظي الحلقات تكريم مدير إدارة مساجد الأحمدي د.أحمد العتيبي



خير متاع



وقال الشيخ الخراز: ان حفظ القرآن خير من متاع الدنيا وابقى منه، وان الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويحفظ به اخرى.



واستشهد الشيخ الخراز بأبيات اخرى من الشعر التي نسجت لحفظة كتاب الله وما فيه من الفضل العظيم، حيث قال:



يا حافظ القرآن سعدك واضح

لمظاهر التوفيق فيك ملامح

أثلجت صدر الوالدين كليهما

ولهم بذاك فوائد ومصالح

يا من يحبك من يراك بعينه

وبأذنه بالذكر صوتك صادح

فاهنأ بحفظ الآي انك فائز

ولك التحية والقلوب تصافح

مني سلام للصغار فكلهن

في ذا المجال مغانم ومرابح

هم زينة الدنيا ننال بحفظهن

أجرا به يوم المعاد لوائح

وتابع الشيخ خالد الخراز قائلا «ونظرا لهذا الأجر العظيم لحافظ القرآن ولأن ساعي الخير كفاعله، فإننا بعد أن نهنئ المتخرجين من هذه الحلقة بما من الله عليهم من الحفظ ونيل السند تغبط أهلهم، فإننا نشكر أسرة آل المرزوق الكرام على هذه الرعاية وعلى إنشاء هذه الحلقات ودعمها ورعايتها على مدى السنوات الماضية ونرجو من الله أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء ويرزق العم خالد يوسف المرزوق الأجر والمثوبة، فنعم الوالد ونعم الولد ونعم الأسرة التي زرعت الخير وما خاب من ادخر الخير عند الله الكريم.





شكراً للقائمين على الحلقات

الشيخ أحمد صالح المشرف الفني على الحلقات

وختم الداعية الشيخ خالد الخراز كلمته بالقول: ولا يسعني إلا أن أشكر القائمين على هذه الحلقات من المشايخ والإداريين والطلبة الباذلين الجهد الصادق الذي أتى ثماره فيما نرى ونسمع، وأخص بالذكر رفيق الدرب يوسف عبدالرحمن، واسأل الله أن يثيب الجميع ويزيدهم من فضله، ونشكر مرة أخرى راعي حفلنا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي على رعايته وحضوره.



اللهم ارحم عمنا خالد يوسف المرزوق انك سميع الدعاء.



جهود أتت ثمارها

الشيخ صديق محفظ حلقة الجاليات الآسيوية

من جانبه، أكد مدير إدارة مساجد محافظة الاحمدي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.أحمد العتيبي ان التعاون بين إدارة مساجد محافظة الاحمدي وأبناء المغفور له العم خالد يوسف المرزوق أتت ثمارها في تنظيم ورعاية حلقات العم خالد يوسف المرزوق لتحفيظ القرآن الكريم التي تقام منذ العام 2012 على التوالي.



وقال العتيبي ان حلقات العم خالد يوسف المرزوق تميزت بالكثير من التنظيم والاهتمام من أبناء المغفور له بإذن ربه الذين يشكرون على هذا الدعم والرعاية، ونسأل الله عز وجل ان يجعلها في موازين أعمالهم، خصوصا ان هذه الحلقة خرجت أكثر من 40 حافظا تمت اجازتهم بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ اجمالي الطلبة الذين تخرجوا في هذه الحلقة 250 طالبا، بالإضافة إلى حلقات الصغار التي تلاقي اقبالا كبيرا ومتزايدا عاما بعد عام.

الشيخ مصطفى أبو الحسين

شراكة إستراتيجية



وأكد العتيبي ان إدارة مساجد محافظة الاحمدي حريصة على إقامة الشراكة مع الداعمين لهذا العمل الكريم وذلك انطلاقا من استراتيجية وزارة الأوقاف والتي دعت الى ذلك وهو ما تجسد جليا في هذه الشراكة مع أبناء العم خالد يوسف المرزوق ـ رحمه الله ـ والذين لهم منا كل الشكر والثناء على هذا الدعم اللامحدود.



وختم د.العتيبي كلمته بالتأكيد على ان حلقات العم خالد يوسف المرزوق ـ رحمه الله ـ عودتنا على تقديم المزيد والجديد في كل عام ولهذا ندعو عموم الجمهور الى المشاركة في هذه الحلقة لتعم الفائدة ونتعلم ونحفظ القرآن الكريم وتتحقق اهداف هذه الحلقات المباركة باذن الله تعالى.



شكر لـ«الأوقاف» والدعاة والمحفظين وأولياء الأمور

الشيخ محمد فتح الله

ومن جهته قال المشرف العام على المشروع يوسف عبد الرحمن أن الشكر والتقدير مقدم لوزارة الأوقاف بوزيرها ووكيلها والوكلاء المساعدين ولمدير إدارة مساجد الأحمدي وإلى أولياء أمور الطلبة والمنضوين في الحلقات والشكر موصول للدعاة والمشايخ المحفظين في هذا المشروع الدعوي المبارك وكل عام والجميع بخير وعساكم من عوادة.



أحوج ما نكون إلى القرآن



من جهته، قال المشرف الفني على الحلقات الشيخ احمد صالح «نلتقي اليوم في لقاء يجمعنا فيه كتاب الله تعالى فكم ضمتنا حلقاته ونهلنا من معينه، كم قوّم فينا للمخطئ سلوكه وكم أزال عن المغموم همومه، ونحن في عصرنا الحاضر أحوج ما نكون إلى القرآن نتلوه ونتدبره ونحيا به ونتعامل معه وتصبح أنفسنا ومجتمعاتنا إلى هديه».

أحمد حسان

واضاف قائلا: على مائدة القرآن الكريم، يحلو اللقاء وتحف البسمة افانين النقاء، وها هي حلقات العم خالد يوسف المرزوق ـ رحمه الله ـ تختتم اليوم عاما كاملا حافلا بالإنجازات ما بين خاتم وقارئ ودارس لمتن التحفة والجزرية، فهذا عرس القرآن الكريم عرس لحفظة كتاب الله تعالى.



واضاف قائلا: لذا قال الإمام الشاطبي:

وان كتاب الله أوثق شافع

وأغنى غناء واهبا متفضلا

وخير جليس لا يمل حديثه

وترداده يزداد فيه تجملا

عمر سليمان

14 حافظاً بالسند



واستطرد الشيخ احمد صالح بالقول: وبفضل الله تعالى يبلغ عدد الدارسين في حلقات العم خالد يوسف المرزوق 250 دارسا، منهم في هذا العام تخرج 14 دارسا أجيزوا بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم و38 آخرون على وشك الانتهاء من الخدمة القرآنية والباقي في مراحله المختلفة على يد كوكبة من القراء المجيزين بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم.



وفي العام الماضي خرجنا ١٧ حافظا للقرآن وحصلوا على السند ولله الحمد والمنة والفضل.



صمام أمان

اسماعيل عيد

وأكد أن حملة كتاب الله صمام امان، لهم منا التقدير والاجلال وعنوان لذا التقدير يتم تكريم حملة كتاب الله تعالى ولكن التكريم الأعظم عند الله تعالى.



ووجه صالح الشكر لمن ساهم في انجاح هذا الحفل المبارك من الاخوة المشايخ الكرام معلمي الحلقات، مؤكدا ان رؤيتهم هي تخريج جيل يهتدي بالقرآن ويعمل به ويحقق الريادة والإتقان في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه.



شفاء للقلوب



من جهته، قال الشيخ مصطفى ابو الحسين ان القرآن الكريم هو شفاء للقلوب وراحة للنفوس، مستشهدا بما جاء في مقدمة كتاب ابن القيم «الجواب الكافي» فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب، فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط اعم ولا انفع ولا اعظم ولا اشجع في ازالة الداء من القرآن.

بدران علي

وأشار الى ان القرآن الكريم بمثابة الروح للجسد والنور للهداية، فمن يقرأ القرآن ولم يعمل به فليس بحي، بل هو ميت، مصداقا لقوله تعالى (أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها).



وأوضح ابو الحسين كما جاء في كتاب ابن القيم الى ان الانسان بلا قرآن كالحياة بلا ماء ولا هواء، بل ان الافلاس متحقق في حسه ونفسه، ذلك ان القرآن هو الدواء والشفاء مصداقا لقوله تعالى (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد).



وأثنى أبو الحسين على جهود أبناء العم خالد يوسف المرزوق ورعايتهم الكريمة لأهل القرآن، داعيا الله ـ عز وجل ـ ان يجعل هذا العمل الجليل في موازين أعمالهم ووالدهم المغفور له بإذن ربه.

عمرو .. طالب بـ«السابع» أتم السند برواية حفص

يقول الطالب بمدرسة النجاة الاهلية عمرو عبدالباسط الذي أتم السند برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية على فضيلة الشيخ المقرئ محمد حسن نجاح يقول عن دراسته بالحلقات: اتقدم بخالص الشكر لأسرة حلقات العم خالد يوسف المرزوق داعمين ومشرفين ومحفظين، واسأل الله ان يبارك في الجميع وان يجزل لهم العطاء لما يقدمونه من خدمة حفظة كتاب الله.

وتابع قائلا: وأوصي اخواني ممن لم يختموا بعد ومن لم يتموا حفظهم بأن يجتهدوا وان يصبروا على تعلم كتاب الله عز وجل وان يلتزموا بتوجيهات وتوصيات مشرفيهم ومحفظيهم، سائلا المولى عز وجل ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وان يجزي القائمين على هذا العمل والدارسين خير الجزاء.

دكتور محمد عزب جراح بـ«العدان» أكمل السند في الحلقات

محمد مرزوق عزب، أخصائي الجراحة العامة بمستشفى العدان، أتم حفظ كتاب الله بالسند المتصل في حلقات العم خالد يوسف المرزوق، حيث قال: الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد أتممت حفظ القرآن الكريم بفضل الله تعالى على قراءة عاصم.



وتابع قائلا: كل الشكر والتقدير والامتنان لحلقات العم خالد يوسف المرزوق والقائمين عليها من إدارة الحلقات وأخص بالذكر الشيخ أحمد صالح وكل الامتنان والشكر والتقدير للشيخ محمد عبدالله زاده الله علما ورفع شأنه وأعطاه الله الصحة والعافية، فالله أسأل أن يحفظهم جميعا ويجعلنا وإياهم من أهل القرآن.

جهد كبير في خدمة أهل القرآن الكريم

إسماعيل عيد محمد يعمل مدرسا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أتم الحفظ بالسند، قال عن الحلقات: من لم يشكر الناس لا يشكر الله، أتقدم بالشكر الجزيل لحلقات العم خالد يوسف المرزوق على ما يقدمونه من جهد كبير وملحوظ وملموس فى خدمة كتاب الله تعالى وخدمة أهل القرآن الكريم، والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا وأن يتقبل منهم سعيهم وجهدهم في هذا المجال، وأتقدم بالشكر الجزيل لكل القائمين على هذا العمل وأن يكون ذلك فى ميزان حسناتهم.

وتابع قائلا: وقد من الله عليّ وقرأت بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية قالون عن نافع وقراءة ابن كثير من طريق الشاطبية وبقراءة الإمام أبى جعفر من طريق الدرة.

دعم مادي ومعنوي لحفظ كتاب الله

إسماعيل فرج فتح الله، مدرس بمدرسة النجاة النموذجية، قال: أتقدم بخالص الشكر والعرفان لحلقات العم خالد يوسف المرزوق لدعمهم المعنوي والمادي لحفظ القرآن الكريم وعلومه، لما لهذا الدعم من أثر واضح على الدارسين والخاتمين لحفظ القرآن الكريم، ففي كل عام يتم ختم عدد كبير من الدارسين للقرآن الكريم، ويتم تكريم الخاتمين في حفل فريد من نوعه يثلج الصدور ويبهر الأفئدة.

واضاف فتح الله: أسأل الله العلي الكريم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات العم خالد يوسف المرزوق، وأن يجزي القائمين على هذا العمل خير الجزاء، اللهم آمين.

وتابع قائلا: لقد قرأت بفضل من الله تعالى ختمة كاملة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية بالسند الموصول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على فضيلة الشيخ محمد بن حسن بن نجاح المصري جزاه الله عنا خير الجزاء.

واضاف فتح الله: أنصح الإخوة المستمرين في القراءة ولم يختموا بعد، بالمسارعة لنيل فضل ختم القرآن الكريم، والانتهاء من الختمة في أسرع وقت، لاغتنام أوقات العمر في أفضل استثمار للوقت وهو القرآن الكريم، فلقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الخيرية في المتعلم أولا قبل المعلم، نفعنا الله وإياكم بالقرآن الكريم، وشرح الله صدوركم، وبارك الله في أوقاتكم اللهم آمين.

شرف عظيم وخير كبير

محمد اسماعيل كريم يعمل مدرسا، أتم الحفظ بالسند المتصل بفضل الله بقراءة قالون عن نافع على فضيلة الشيخ مصطفي ابو رية حيث قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن هذا المنطلق أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لحلقات العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله رحمة واسعة، وجعل هذا العمل الطيب المبارك في ميزان حسناته يوم القيامة، وأسأل الله أن يكرمه هو وأبناءه الكرام كما يكرمون اهل القرآن وان يجمعه مع خير الانام النبي المصطفى والرسول المجتبى في جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا.



وتابع قائلا: وأسأل الله العظيم ان يجزي مشايخنا ومعلمينا الافاضل خير الجزاء على تحملهم وصبرهم علينا اثناء التعليم وان يبارك في القائمين على هذا العمل ويجزيهم عنا وعن جميع الطلاب خير الجزاء.



وأضاف كريم: وأوصي إخواني الدارسين ان يجتهدوا ويبذلوا ما بوسعهم لنيل هذا الشرف العظيم والخير الكبير للانضمام الى هذه السلسلة المباركة المتصلة بحبيبنا وقرة اعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يجددوا النية لله، عز وجل، واسأل الله ان يرحم العم خالد يوسف المرزوق وان يجعل هذه الحلقات صدقة جارية يلقى بها ربه راضيا عنه بإذن الله.

قيض الله تعالى لكتابه الكريم من يحفظه ويعلمه للناس

المجاز أبو بكر محمد ابراهيم ماضي بقراءة الإمام عاصم من طريق الشاطبية، وكان شيخ الحلقة الشيخ مصطفى محمود بدأ بذكر الله مستشهدا بقوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» فقد قيض الله تعالى لكتابه الكريم من يحفظه ويعلمه للناس ومن الجهود المشكورة في هذا المجال حلقات مسجد سعد السلطان السالم في منطقة الفنطاس.



وتابع ماضي قائلا: قد كان لحلقة السند وشيخها الشيخ الفاضل مصطفى محمود الأثر البالغ في اتقاني للقرآن الكريم لما تميز به من الدقة المتناهية في تصحيح الأخطاء، فجزاه الله عني خير الجزاء ونفعني بعلمه، كما اسأل الله تعالى التوفيق والسداد للقائمين على هذه الحلقات من شيوخ وإداريين ومنظمين، كما اسأله تعالى لداعمي هذه الحلقات ان يكون عملهم هذا في ميزان حسناتهم وان يرزقهم الفردوس الأعلى بما قدموا للقرآن الكريم وأهله من خدمات جليلة.

استفادة بالغة

عطية عبده السيد أتم الحفظ بالسند، قال عن الحلقات: لقد أكرمني الله عز وجل بالحصول على السند المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة عاصم عن شيخي محمد بن عبدالله المنياوي، وذلك من خلال حلقات العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله، ويشرفني ان اتقدم بخالص الشكر الى القائمين على تسيير هذه الحلقات المباركة حيث شجعوني وحفزوني وكرموني.

واضاف قائلا: استفدت منها بالغ الاستفادة، حيث تعلمت فيها كيف أقرأ القرآن قراءة صحيحة، فأسأل الله ان يرحم صاحب هذه الحلقات وأن يوفق القائمين عليها حتى تظل قائمة أبد الدهر وان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.

شرف ختم كتاب الله تعالي بالسند المتصل

بدران علي الكناني يعمل إماما بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واتم الحفظ بقراءة عاصم الكوفي ويقول عن حلقات العم خالد يوسف المرزوق: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد، فقد نلت شرف ختم كتاب الله تعالى بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام برواية حفص عن عاصم على يد شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ محمد أبوزياد، فجزاه الله عني خير الجزاء ورفع قدره في الدنيا والآخرة وذلك من خلال الاشتراك في حلقات العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله تعالى، المقامة بمسجد سعد السلطان بالفنطاس.

وتابع قائلا: وقد استفدت ولله الحمد الكثير من هذه الحلقات وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات كل القائمين على هذه الحلقات من داعمين ومحفظين ومشرفين، وأن يبارك الله في جهودهم الى يوم الدين، وأسأل الله تعالى أن يمن على هذه الحلقات بالاستمرار وبمزيد من التقدم والازدهار وأدعو كل من لم يشارك بعد الى أن يسارع بالمشاركة حتى ينهل من هذا النبع الصافي وأن ينال الخيرية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، وختاما أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى وأن يستعملنا في خدمة دينه وأن يجزي القائمين عليه الجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة.

نخبة منتقاة من أهل القرآن

احمد جابر الأسواني اتم الحفظ بالسند المتصل يقول عن الحلقات: أول من احمده واشكره هو ربي سبحانه وتعالى الذي وفقني لحفظ كتابه في هذه الحلقات المباركة حلقات العم خالد يوسف المرزوق ـ رحمه الله ـ والله اسأل ان يجعل ذلك في ميزان حسناته والقائمين على هذه الحلقات المباركة التي تضم في جعبتها نخبة منتقاة من اهل القرآن الذين تعلمنا على يدهم الكثير والكثير والذين قال عنهم رسولنا ﷺ انهم خير الناس كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث عثمان بن عفان ان رسول الله ﷺ قال «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

وتابع قائلا: فمهما كتبت من كلمات اشكر فيها من اسس هذه الحلقات الطيبة ومن قام عليها فلا توافي حقهم ولكن اقول جزاكم الله عنا خير الجزاء فقد وفقني الله تعالى بأن ختمت فيها القرآن الكريم بقراءة الإمام عاصم براوييه حفص وشعبة وهذا فضل من الله ونعمة اشكره كذلك في نهاية كلامي عليها واشكر كذلك شيخي والقائمين على تلك الحلقات وكما قال المصطفى ﷺ «من لم يشكر الناس لم يشكر الله». وفي لفظ: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس».

وختم الاسواني بالقول «وانصح اخواني الذين لم يختموا بعد بأن يستمروا في هذا الخير العظيم حتى ينالوا هذا الشرف العظيم باتصالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في سندهم واسأل الله ان يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وان يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة».

أنصح جميع الدارسين بالحلقات بالاجتهاد لإتمام السند

محمد توفيق، معلم لغة انجليزية يقول عن الحلقات بعد ان أثم الحفظ بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقات: أتقدم بخالص الشكر والامتنان لأسرة المرحوم خالد يوسف المرزوق وللقائمين على إدارة الحلقات وجعل مجهوداتهم في ميزان حسناتهم، ولقد أتممت ختم القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم بالسند المتصل للنبي عليه الصلاة والسلام عن شيخي واستاذي فضيلة الشيخ محمد حسن نجاح، وأنصح جميع الدارسين بالحلقات بالاجتهاد في تحصيل وتعلم وتدبر آيات الله عز وجل ليحوزوا خيري الدنيا والآخرة كما وعد بذلك سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.

شكر واجب

أيمن فايز المازني، يعمل مؤذنا وأثم الحفظ بالسند المتصل برواية حفص بقصر المنفصل من طريق المصباح من حلقات العم خالد يوسف المرزوق رحمه الله تعالى، يقول: نشكر القائمين على حلقات العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله تعالى، على هذا الدعم المادي والمعنوي لإفراز جيل من حفظة كتاب الله تعالى، المتقنين المسندين جزاهم الله خيرا وأخلف عليهم وغفر الله للعم خالد يوسف المرزوق وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.



وتابع قائلا: نهيب بإخواننا الذين لم يختموا بعد القرآن الكريم لبذل المزيد من الهمة والنشاط لإعلاء هذا الكتاب الكريم.

كل الشكر للقائمين على الحلقات

وجّه مصطفى كمال الدين أبو سنة، رئيس قسم العلوم بوزارة التربية، كل الشكر والتقدير للإخوة القائمين على حلقات العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله، داعيا الله تعالى ان: يثقل بهذا العمل والجهد موازينهم على الدعم والمساندة لنا في الحصول على السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية شعبة عن عاصم على يد شيخي مصطفى أبو راية، وأحب أن أوصي إخواني الذين لم يتموا القراءة أن يحرصوا على هذا الخير ويثابروا حتى النهاية لينالوا الأجر العظيم.

حروف النور

الطالب صهيب أحمد صالح

ألقى الطالب صهيب احمد صالح قصيدة للشاعر المصري مصطفى الجزار بعنوان «حروف النور» عن فضل القرآن وأهله، حفاظه وقارئيه وجاءت ابياتها كالتالي:

أكرم بقوم أكرموا القرآنا

وهبوا له الأرواح والأبدانا

قوم.. قد اختار الإله قلوبهم

لتصير من غرس الهدى بستانا

زرعت حروف النور.. بين شفاههم

فتضوعت مسكا يفيض بيانا

رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم

ليكون نورا في الظلام.. فكانا

سبحان من وهب الأجور لأهلها

وهدى القلوب وعلم الإنسانا

يا ختمة القرآن جئت عظيمة

بجهود قوم ثبتوا الأركانا

بدءا من المسجد أول نبتة

غرست، فأثمر عودها فرسانا

حملوا على أكتافهم أحلامهم

يبنون صرخا بالتقى مزدانا

لبناته اكتملت بحفظ كتابهم

كالنور حين يتم بدر سمانا

يا ختمة القرآن أهلا.. مرحبا

آن الأوان لنكمل البنيانا

جهد تنوء به الجبال تصدعا

وتفيض منه قلوبنا عرفانا

من كل صوب جاء قلب خافق

يستعذب الترتيل والإتقانا

يا رب أكرم من يعيش حياته

لكتابك الوضاء لا يتوانى

يا منزل الوحي المبين تفضلا

ندعوك فاقبل يا كريم دعانا

اجعل كتابك بيننا نورا لنا

أصلح به ما ساء من دنيانا

واحفظ به كويتنا، واجمع شملنا

فالشمل مُزّق، والهوى أعيانا

تكريم الحافظ بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عطية عبده السيد تكريم الحافظ اسماعيل فرج

تكريم الحافظ عمرو خالد قطب براعم الحلقات يلقون أبياتا شعرية في حب القرآن

أنس سامح حسن وائل الجوهري عبدالرحمن صبري محمد ياسر السعيد

علي محمد علي عبدالرحمن فياض عبدالله سيد احمد عمار ابراهيم عبدالكريم

زيد سامح أبي عبداللطيف مصطفى كمال عطية عبده السيد

أحمد جابر أحمد محمد توفيق د. محمد مرزوق اسماعيل فرج