عاطف رمضان

كشف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضـان عن اطلاق التراخيص المنزلية «هـــوم بزنس» نهاية الاسبوع الجاري او مطلع الاسبوع المقبل، متوقعا توقيع القرار الوزاري الخاص بهذه التراخيص الخميس المقبل.

جاء تصريح الروضان أمس الأول على هامش الغبقة الرمضانية التي نظمتها الوزارة حيث استقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك ضمن جهوده الرامية الى تعميم العلاقات بين قياديي وموظفي وزارة التجارة والصناعة والمواطنين.

وعن نتائج الجولات الرمضانية الميـــدانية التي قام بها الوزير مع بعض النواب على بعــض الجمعيات التعاونية قال الروضان: ان الجولات الميدانية تعكس طابعا جيدا لدى الوكلاء والمسؤولين، مشيرا الى ان هذه الجولات شملت زيارة ٢٢ جمعية تعاونية خلال الاسبوعين الماضيين.

وبين ان الجولات اسفرت عن وجود بعض السلبيات والتجاوزات التي تم تطبيق المخالفات عليها، كما انه على الجانب الاخر وجدت ايجابيات نتيجة التزام العديد من التعاونيات.

واشار الى ان هناك العديد من القرارات الاقتصادية المختلفة التي سيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة.

ووصف الروضان الغبقة بأنها تجمع كبير ضم موظفي وقيادات الوزارة وكوكبة من رجالات الكويت وسيدات الاعمال، موضحا ان ذلك يعد فرصة للتشاور والتفاعل بين القياديين والموظفين فيما يتعلق بالوظيفة وتطوير الاعمال.

وهنأ الروضان الحضور بمناسبة ما تبقى من الشهر الكريم مشيدا بدور القيادات الشابة والكفاءات والكوادر وذلك في الوزارة والهيئات الـ ٦ التابعة لها.

ووصف هذا اللقاء الاسري بانه خطوة نحو ترسيخ الالفة والمودة ما بين جميع موظفي وقيادات الوزارة والمجتمع الكويتي مؤكدا ان الكويت يعمها الرخاء والامن والاستقرار متمنيا خلال الفترة المقبلة ان يحقق المجتمع الكويتي طموحاته.