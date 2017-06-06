محمد راتب

استنـــكرت الحــركة التعاونية ممثلة في اتحاد الجمــعيات التـعاونية الاستهلاكية المحاولات من حين لآخر للنيل من سمعة الحركة التعاونية بالإساءة لها والتقليل من دورها إما عن جهل أو عمد، مؤكدة أن الحركة أثبتت ريادتها على الصعيدين المحلي والعالمي كما أراد لها الآباء المؤسسون فكانت المؤسسة الرائدة في رعاية الأمن الغذائي والاقتــصادي والتنــمية المجتمعية.

وقالت الحركة في بيان لها: لا يخفى على أحد أن ما وصلت إليه الحركة التعاونية قد أزعج البعض وبات لا يألو جهدا لتشويه صورة هذه المؤسسة الرائدة وهذا قد يكون مبررا أو فيه منطق لو صدر من تاجر، أما ان يكون هذا التجريح والإساءة بالتعميم وابراز النموذج السيئ على النماذج الممتازة من اعلام الدولة الرسمي وتصوير الجمعيات التعاونية بصورة سيئة وهذا ما يجب شجبه واستنكاره ومطالبة وزير الإعلام تحديدا باتخاذ اجراءات تكفل رد الاعتبار لهذه المؤسسة الرائدة والعاملين عليها.

ونبه الاتحاد أن له كامل الحق في مواجهة مثل هذه الرسالة الإعلامية الشاذة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مشددا على أن العمل التعاوني سيظل رائدا بالمخلصين والأمناء وهم يشكلون الغالبية العظمى وسيظل حائط صد أمام محاولات مشبوهة تهدف الى خطف الجمعيات التعاونية وتحويلها إلى مشروع تجاري ضخم.

وتابعت انه توالى على قيادة هذه الحركة نخبة من أهل الكويت عبر ممارسة ديموقراطية حرة كلفها الدستور والقانون ورعتها الدولة حق رعاية منذ نشأتها وإلى يومنا هذا وأثبت التعاونيون في المقابل جسارتهم في وقت الشدة والأزمات وكانت فترة الاحتلال عام 1990 خير شاهد وكذلك حالات الطوارئ خلال أعوام مضت.

واختتمت بأن الحركة التعاونية استطاعت عبر مؤســستها «الجمـعيات التعاونية» أن تثبت مكانتها وقيادتها لقطاع التجزئة لدعم الكويت حتى شكلت البوابة الأولى للمواطنين والمساهمين لتأمين احتياجاتهم الغذائية والاستـهلاكية وكــانــت الجمعيات التعاونية ومازالت الحاضنة الأولى للرعاية الاجتماعية والثقافية في المجتمع وعنوان الريادة التكافلية.