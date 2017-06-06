عاطف رمضان

أعلن مدير إدارة اعداد القيادات الشبابية في وزارة الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد العصيدان اعتزام الوزارة إطلاق حفل «منجز» للمرة الثالثة على التوالي يوم 12 اغسطس المقبل، وهو حفل يقام كل عام بمناسبة يوم الشباب العالمي يتم من خلاله تكريم الشباب الكويتي أصحاب الانجازات الرياضية والعلمية والأدبية والثقافية وغيرها من الإنجازات المتميزة، بحيث يبدأ التسجيل اعتبارا من اليوم الى الأول من أغسطس.

وذكر العصيدان في تصريح صحافي أن من ضمن شروط التقديم للجائزة أن يكون المتقدم كويتي الجنسية والا يتجاوز عمره 34 عاما، وأن يكون الإنجاز المحقق معتمدا من جهة حكومية في الكويت ولم يمض على تحقيقه سنة ميلادية كاملة، ويتضمن التكريم تقديم جوائز تحفيزية للشباب، معربا عن فخر الوزارة واعتزازها بتصاعد اصحاب الانجازات المتميزة عاما بعد عام، وان شباب الكويت من اصحاب الإنجازات الذين تركوا بصماتهم في جميع المحافل الشبابية العلمية والثقافية والفكرية، استطاعوا ان يرفعوا اسم البلاد في كل المحافل الدولية، موجها الدعوة للشباب للتسجيل في «منجز» من خلال الموقع الالكتروني للوزارة https://www.youth.gov.kw/.

واوضح ان الرؤية الاستراتيجية لوزارة الدولة لشؤون الشباب، تستند الى تكوين قاعدة شبابية وطنية فاعلة ومبادرة، نواتها الشباب المنجزون، من خلال تأسيس ودعم المؤسسات الشبابية المبادرة، بالإضافة الى تمكين شباب الكويت من تحقيق طموحاته وتطوير مشاريعه ومجالات عمله باستخدام جميع الموارد الوطنية المتاحة، مشددا على اهمية وضرورة تعزيز حس المواطنة الصالحة بين فئات الناشئة والشباب، وغرس قيم الوحدة الوطنية من خلال دعم الطاقات الشبابية والاستفادة منها في عملية بناء المجتمع وتمكينهم ايضا من ممارسة دورهم التنموي والوطني المنشود، لافتا الى ان هؤلاء الشباب قدموا نموذجا ايجابيا للعمل التطوعي وريادة الاعمال، وبنجاحهم في خلق بيئة اجتماعية وثقافية لتكوين قدراتهم، بإنجازات متعددة ومتميزة في مختلف المجالات. وأكد ان الوزارة أسهمت في وضع بصماتها في شتي المجالات وعلى كل الاصعدة المحلية والعالمية لتمكين الشباب وانه يرى مستقبل البلاد المشرق بهؤلاء الشباب الذي يجب ان يحتذى بهم.