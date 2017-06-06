أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أمس وجود اجماع عربي على الملفات المطروحة امام الدورة الـ106 لمنظمة العمل الدولية.

وأضافت الصبيح في تصريح لـ«كونا» على هامش افتتاح اعمال الدورة في جنيف ان الوفود العربية المشاركة في المؤتمر اتفقت على تطبيق قرارات منظمة العمل العربية ذات الصلة وذلك لحماية المصالح العربية امام مختلف لجان المؤتمر.

وشرحت ان الدول العربية ستمثل كتلة واحدة في لجان المعايير للدفاع عن الدول التي قد توضع فيما يعرف بالقائمة السوداء لاسيما ان الكثير من الدول اجتازت بعض الملاحظات عليها ومن ثم فلا جدوى من بقائها في تلك القائمة.

وأوضحت ان الوفود العربية ستؤكد ايضا امام المؤتمر التزامها تطبيق كل بنود التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة التي وقع عليها قادة الدول العربية.

وفي السياق ذاته، قالت الصبيح ان المجموعة العربية تطالب منظمة العمل الدولية بضرورة الاهتمام بترجمة ونشر جميع تقاريرها باللغة العربية من اجل تعميم الفائدة منها على مختلف القطاعات من حكومات وعمال واصحاب اعمال.