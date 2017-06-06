بشرى شعبان

أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماع بوزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم استمرار فرق التفتيش المعنية بالعمل الخيري وجمع التبرعات في القيام بدورها خلال الشهر الفضيل، كاشفا عن أن اجمالي عدد المخالفات التي تم رصدها خلال المدة من السبت ١ رمضان حتى ٩ منه قد وصل إلى ٤٥ مخالفة من أصل ١٦٨ جولة قامت بها الفرق.

واشار كاظم إلى أن المخالفات التي رصدتها الفرق جاءت كالتالي: ١٥ كشكا مخالفا لجمع الملابس، ١٠ أشخاص مخالفين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ٩ مخالفات من قبل الجمعيات الخيري تمثلت في عدم الالتزام بالجدول وتوفر أكياس جمع التبرعات النقدية، قيام الهيئة العام للتعليم التطبيقي بالدعوة لجمع التبرعات، مبرتان مخالفتان وذلك عبر نشر إعلانات بدون ترخيص، جريدة مخالفة تدعو لجمع التبرعات وقد تمت مخاطبة وزارة الإعلام بشأنها، مؤسستان للنشر والتوزيع تدعوان لجمع التبرعات النقدية، صندوقان لجمع التبرعات داخل مسجد، إمام مسجد وفريق تطوعي يدعوان لجمع التبرعات النقدية، أحد المصارف يدعو لجمع الفائض من الطعام.