برعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، تنظم محافظة الأحمدي يوم الوفاء الأول لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك مساء بعد غد الخميس 8 يونيو في خيمة شركة نفط الكويت، بحضور كوكبة من رموز العمل الاجتماعي والانساني والناشطين في مجال شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي هذا الاطار، قال مدير ادارة المكتب الفني بالمحافظة والمشرف العام على الاحتفال ابراهيم الفودري ان فكرة اقامة هذه الفعالية تعود الى محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد بهدف الاعراب عن التقدير ومشاركة هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع الاحتفال بشهر رمضان.

واشار الفودري الى ان يوم الوفاء الأول لذوي الاحتياجات الخاصة سوف يشتمل على فعاليات متنوعة في أجواء رمضانية بهيجة.