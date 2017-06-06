الاتحاد يشمل جميع أطياف الشعب الكويتي

باهي أبوالعلا

أكد رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد دواوين الكويت د.جواد المتروك أن اتحاد الديوانيات هو اتحاد كويتي محلي يضم كل من له رغبة من دواوين المجتمع الكويتي ويهدف إلى التواصل بين هذه المكونات بشكل مستمر لتدارس مختلف الأحداث المحلية التي تؤثر وتتأثر بها الكويت على الصعيد المحلي.

جاء ذلك خلال الغبقة الرمضانية التي أقامها اتحاد دواوين الكويت أول من امس والتي تعتبر الباكورة الأولى لانطلاقه وأول نشاط يقوم به الاتحاد منذ تأسيسه.

وأوضح المتروك أن هناك أهدافا رئيسية للاتحاد أبرزها تبني القضايا التي تهم الشأن المحلي، وتمثيل أعضاء اتحاد الديوانيات في اللقاءات العامة الثقافية والاجتماعية، والعمل على تطوير الملتقيات، والعمل على رفع مستوى الشراكة، وتدعيم العلاقات بين أعضاء اتحاد ومتخذي القرار بالدولة إضافة إلى تمثيل الاتحاد في الاجتماعات على جميع مستوياتها، لافتا الى ان الفكرة استمدت من الروح الجميلة القديمة والتي تدعو إلى لم الشمل بين جميع الأطياف والفئات والبحث في كيفية الارتقاء بالأفكار إضافة إلى إيجاد حلول لأي مشكلة يواجهها المجتمع.

وأشار إلى أن عدد الديوانيات المشاركة في اتحاد دواوين الكويت بلغ 150 ديوانية حتى الآن وان العدد في ارتفاع مستمر، حيث إن الدواوين المشاركة في الاتحاد تشمل جميع أطياف الشعب الكويتي الذين لا تفرقهم طائفة، بل يجتمعون فقط على حب الوطن، وتعزيز روح الانتماء له، حيث انه سباق على الجميع بالخير والعطاء.