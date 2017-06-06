أقام م.أحمد الحمد حفل استقبال للمهنئين بشهر رمضان المبارك الذين توافدوا على ديوان الحمد بمنطقة المنصورية لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، في أجواء ايمانية عكست ما جبل عليه الكويتيون عبر تاريخهم من الألفة والمحبة والتآخي والتواصل فيما بينهم.

وأعرب الحمد عن شكره وتقديره للحضور الكريم، مؤكدا أن تبادل الزيارات والتهاني بالشهر الفضيل انما هي عادات كويتية أصيلة ومتوارثة عن الآباء والأجداد، وتعبير صادق عن روح المحبة والتآخي والتواصل بين أبناء المجتمع الكويتي بكل أطيافه.

وبهذه المناسبة المباركة، تقدم م.أحمد الحمد من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ومن أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الوفي والمقيمين على أرض الكويت الطيبة، بأصدق التهاني والتبريكات، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.