فرج ناصر

استقبل الشيخ أمير الفهد المالك الصباح وإخوانه في ديوان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ فهد المالك الصباح في منطقة الدعية المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث ضم الحضور جمعا من الشيوخ والنواب والشخصيات وأعضاء السلك الديبلوماسي.

ورفع الشيخ أمير أسمي آيات التهاني والتبريكات الي مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله على الكويت باليمن والبركات.

وأضاف أن ما يميز شهر رمضان في الكويت عن باقي الدول الأخرى هو زيارات الدواوين في هذا الشهر، وهي عادة جبل عليها الشعب الكويتي بجميع اطيافه وأصبحت ميزة خاصة بالكويتيين، الامر الذي لمسناه أيضا من خلال تبادل الزيارات من خلال اعضاء السلك الديبلوماسي والسفراء المعينين لدى الكويت.

وبارك فوز الكويت بعضوية مجلس الأمن الدولي وذلك من خلال مقعد غير دائم للعامين 2018 /2019، مرجعا ذلك إلى نجاح الديبلوماسية الكويتية والجهود الفعالة من قائد الإنسانية، داعيا أن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه بقيادة قائد ربانها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.